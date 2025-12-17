Mersin Büyükşehir Belediyesi Ata Eğitim Merkezi, Hakkari'nin Derecik Belediyesi itfaiye personeline yönelik düzenlediği 5 günlük teorik ve uygulamalı eğitimlerle, farklı şehirlerden gelen ekiplerin mesleki donanımını güçlendirmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, doğal afetler, arama-kurtarma, kaza ve yangın gibi acil durumlara etkin ve hızlı müdahale için yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, hizmet içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Türkiye'nin en modern ve donanımlı itfaiye eğitim alanlarından biri olarak öne çıkan Ata Eğitim Merkezi, hem Mersin İtfaiyesi personeli hem de farklı şehirlerden gelen ekipler için kapsamlı eğitim programları sunuyor. Ata Eğitim Merkezi, son olarak Hakkari'nin Derecik Belediyesinden gelen itfaiye personelini ağırladı. 5 gün süren teorik ve pratik eğitimlerde, 'Temel yangın eğitimi ve yangın tatbikatı, yangına müdahale teknikleri, yangın yerindeki tehlikeler, yangın çıkış sebepleri ve raporlama, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği, ilk yardım, trafik kazalarına müdahale, iple erişim teknikleri ve makara sistemleri' konuları kapsamlı ve uygulamalı bir şekilde işlendi.Merkeze gelen ekipler için eğitim içerikleri, görev yaptıkları bölgelerin risk ve ihtiyaçlarına göre hazırlanıyor. Böylece her ilin karşılaşabileceği farklı olaylara yönelik özel senaryolar ve tatbikatlar uygulanıyor. Eğitimlere katılan personel; Mersin'de kullanılan modern ekipmanları tanıma fırsatı bulurken, ekip çalışmasının önemi ve doğru müdahale yöntemleri konusunda da bilgi ediniyor.

'Güzel bir eğitim geçirdik'

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü'nde İtfaiye Çavuşu olarak görev yapan Raşit Duranoğlu, kurum dışı eğitimler ve hizmet içi eğitimlerin yanı sıra, farklı şehirlerden gelen itfaiyecilere de eğitim verdiklerini anlattı. Duranoğlu, 'Bu haftaki eğitimimizi, Hakkari ilçesi Derecik Belediyesi itfaiye personeline verdik. Onlarla güzel bir eğitim haftası geçirdik. Eksik oldukları konularda yardımcı olduk. Uygulamamız temel itfaiye er eğitimi olarak geçti. Yangına, tehlikeli maddelere, trafik kazalarına müdahale şekilleri ile iple yüksek açı kurtarma eğitimlerimiz oldu. İlk yardım eğitimimiz de vardı' dedi.

'Bölgelerin özelliklerine göre senaryolar ve tatbikatlar oluşturuyoruz'

3 yıl önce hizmete giren Ata Eğitim Merkezi'nde yangına müdahale istasyonları, yüksek açı kurtarma alanları, trafik kazalarına müdahale istasyonları ile LPG ve CNG tanker müdahale istasyonlarının bulunduğunu ve bu merkeze gelen ekipleri daha donanımlı bir hale getirecek eğitimler verdiklerini kaydeden Duranoğlu, 'Hem kendi bünyemizdeki personele, hem de farklı şehirlerden gelen arkadaşlarımıza bu eğitimleri veriyoruz. Her bölgenin tehlike türleri birbirinden farklı olabiliyor. Bizler de farklı bölgeden gelen arkadaşlarımıza, yaşadığı şehirlere göre senaryolar ve tatbikatlar oluşturarak eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerimiz sayesinde, görev yerlerine döndüklerinde olaylara daha hazırlıklı olacaklar' diye konuştu.

Her bölgenin itfaiye teşkilatının imkanlarının aynı olmadığını da sözlerine ekleyen Duranoğlu, 'Onlar burada yeni ekipmanları ve bu ekipmanların önemini görmüş oldu. Ekip çalışmasının önemini ve doğru bir ekiple müdahalenin nasıl yapılacağını öğrenmiş oldular. Eksik oldukları konular üzerine eğildiğimiz için de teşekkür ettiler. Onların bu konularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduk' ifadelerini kullandı.