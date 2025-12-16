Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Emin Levent Türkili, 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ilişkin Mersin Defterdarlığı önünde basın açıklaması yaptı. Türkili, söz konusu düzenlemenin muhasebe ve beyanname süreçlerini meslek mensupları dışındaki kurumlara açmasının, vergi adaleti, kayıt dışılıkla mücadele ve bütçe disiplini açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi.

13 Aralık 2025 tarihli tebliğin, vergi sisteminin temel ilkeleriyle çeliştiğini belirten Türkili, “Vergi sistemimizin amacı adil, şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir mali yapıdır. Bu yapının güçlenmesi için basit usulden gerçek usule geçişi yıllardır savunuyor ve destekliyoruz” dedi.

“Olumlu adımlar geri alındı”

Türkili, 8 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir sınırları içinde nüfusu 30 bini aşan ilçelerde bazı mükelleflerin 1 Ocak 2026’dan itibaren gerçek usulde vergilendirileceğini hatırlatarak, yayımlanan tebliğin bu süreci zayıflattığını ifade etti.

586 sayılı Tebliğ ile söz konusu mükelleflerin defterlerinin meslek odaları veya birlikler tarafından tutulmasının ve beyannamelerinin bu kurumlarca gönderilmesinin önünün açıldığını vurgulayan Türkili, “Bu yetkilendirme hukuka aykırıdır, teknik temeli yoktur ve onlarca belirsizlik içermektedir” diye konuştu.

“Kayıt dışılığı körükler”

Ülkenin ekonomik koşullarına dikkat çeken Türkili, “Kayıt dışılıkla mücadele ve bütçe disiplini bu kadar hayatiyken, kayıt dışılığı artıracak düzenlemelerin istişare edilmeden yürürlüğe sokulması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Muhasebe, raporlama ve beyanname süreçlerinin bir bütün olduğunu belirten Türkili, bu alanın mali müşavirlerin uzmanlık alanı olduğunu vurguladı. “Hiçbir teknik yeterliliği olmayan, oy kaygısıyla hareket edebilecek kurumlara bu yetkinin verilmesi, mükellefleri Mali İdare karşısında denetimsiz bırakmaktır” dedi.

“Vergide eşitlik ilkesine aykırı”

Düzenlemenin vergide eşitlik ve adalet ilkesini zedelediğini savunan Türkili, bunun vergiye gönüllü uyumu azaltacağını, vergi gelirlerinde düşüşe yol açacağını ve kamu hizmetlerinin finansmanını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

2026 Bütçesi’nin TBMM’de görüşüldüğü bir dönemde böyle bir tebliğin yayımlanmasını “tam bir garabet” olarak nitelendiren Türkili, düzenlemede kamu yararı bulunmadığını söyledi.

Yetkililere 5 kritik soru

Türkili, kamuoyuna ve karar vericilere şu soruları yöneltti:

Yanlış muhasebe kayıtlarından ve gerçeğe aykırı beyannamelerden esnaf odası yöneticileri tüm mal varlıklarıyla sorumlu olacak mı?

Sahte belge düzenleme ve kullanma fiillerinde bu yöneticilere vergi suçu raporu yazılacak mı?

Bu kadar mükellefin muhasebesi hangi teknik altyapıyla tutulacak, denetimi kim yapacak?

Muhasebe ücretleri odalar tarafından toplandığında oluşacak iktisadi işletmeler kurumlar vergisine tabi olacak mı?

Liyakati olmayan kişi ve kurumlara yetki verilmesi hangi bilimsel ve hukuki anlayışla bağdaşıyor?

“Hukuki mücadele sürecek”

Açıklamasının sonunda Türkili, TÜRMOB, odalar ve 135 bin kişilik meslek camiası adına çağrıda bulunarak, “Vergi sisteminde onarılmaz hasarlar açacak bu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz. Aksi halde her türlü hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.