Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da düzenlenen TBB Araç Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, demokrasinin yerelden güçleneceğini vurgulayarak, belediyelere 59 yeni aracın teslim edildiğini söyledi.

Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen 'Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Tören ile belediyelere toplam 59 yeni aracın teslimi yapıldı. Seçer, Türkiye'de yaşanan sorun alanlarına ilişkin çalışmalar yapılacaksa, bunların yerelden başlatılması gerektiğini kaydederek, 'Türkiye'de demokrasiyi kurum ve kurallarıyla yerine oturtacaksak, huzur ve kardeşlik ortamı, geleceğe umutla bakacak bir toplum oluşturacaksa bunu yerelden başlatacağız' dedi.

TBB Encümen Toplantısının ardından gerçekleştirilen tören ile belediyelere toplam 59 yeni araç teslim edildi. Bu araçlar arasında; 15 ekskavatör, 14 çöp kamyonu, 11 kazıcı yükleyici, 7 damperli kamyon, 6 yol süpürme aracı, 2 cenaze aracı, 1 greyder, 1 itfaiye aracı, 1 otobüs ve 1 arazöz yer aldı. Anahtarları teslim edilen 59 yeni araçla birlikte belediyelere TBB tarafından Haziran 2024 tarihinden bugüne kadar toplam 523 araç hibe desteği sağlanmış oldu. Teslimi yapılan araçlar sayesinde, belediyelerin hizmet kapasitesini artırarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmalarına katkı sağlamak hedefleniyor.

'Bölgemizdeki her olumlu ya da olumsuz gelişme ülkemizi etkiliyor'

Törende konuşan Başkan Seçer, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğine vurgu yaparak, 'Özellikle; Güney, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapan değerli başkanlarımın yakın olduğu o lokasyonda ve coğrafyada çok önemli gelişmeler oluyor. Doğal olarak da bölgemizdeki her olumlu ya da olumsuz gelişme ülkemizi etkiliyor' diye konuştu.

Türkiye'nin etkilendiği noktada en önemli görevin belediye başkanlarına düştüğünün altını çizen Seçer, 'Çünkü vatandaşa en yakın görev alanı, milli iradenin yansımasının en keskin, net ve sarih olduğu yer belediye başkanlığı makamıdır. Doğal olarak Türkiye'de sorun alanlarımıza ilişkin çalışmalar yapacaksak, bunu ilk önce yerelden başlatmamız lazım. Türkiye'de demokrasiyi kurum ve kurallarıyla yerine oturtacaksak, huzur ve kardeşlik ortamı, geleceğe umutla bakacak bir toplum oluşturacaksa bunu yine yerelden başlatacağız' ifadelerine yer verdi.

'TBB'yi daha da iyi hale getirmek istiyoruz'

TBB olarak çok değerli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Seçer, birliği çok daha iyi bir hale getirmek istediklerinin altını çizdi. 2024 yılı Haziran ayı itibari ile TBB'nin gücünün net bir şekilde ortaya çıktığını vurgulayan Seçer, '2024 yılı öncesi yönetimler bunu bir eleştiri olarak da alabilir; ben ikinci dönem belediye başkanlığı yapıyorum, TBB'nin ne olduğunu 2024'ten sonra gördüm. TBB'nin gücünü, isterse neler yapabileceğini, sadece araç-gereç veya para anlamında değil, belediyelerimize nitelikli kadrolar yetiştirme, yurtdışından fonlar edinme, uygun projeler çalışma, yani liyakati, belediye yönetimini, çağdaş bir yönetim anlayışını öğretme açısından muazzam ve derya deniz bir birlik olduğunu gördüm' dedi.

'Tüm üyelerimize parti ve bölge ayrımı gözetmeksizin adil bir şekilde katkı sunuyoruz'

2024'ten bu yana TBB üyelerinden kayda değer bir şikayet almadıklarını söyleyen Seçer, 'Herkes durumundan memnun. Tüm üyelerimize parti ve bölge ayrımı gözetmeksizin adil bir şekilde katkı sunuyoruz. TBB'ye üye belediyelerimiz bundan eminler. Bu da bizi rahatlatıyor. Aynı anlayışla çalışmalara devam edeceğiz' şeklinde konuştu. Sadece yurt içinde değil uluslararası platformlarda da önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Seçer, hem Türkiye'deki uygulamaları aktarmak hem de yurt dışındaki iyi uygulamaları Türkiye'ye getirmek için birliklerle iş birliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Seçer, TBB'nin insan kaynağını da güçlendirdiklerini sözlerine ekleyerek, liyakat esaslı personel kadrosu oluşturduklarını ifade etti.

TBB olarak 2026 yılında çalışmaların daha da hız kazanacağını sözlerine ekleyen Seçer, 'Yeni dönem uluslararası hibe ve fon kaynaklarının büyüklüğü yaklaşık olarak 120 milyon Euro'nun üzerine çıktı. Bu finansın ne kadarını Türkiye'de belediyelerimize faydalandırabiliriz diye çalışmalar içerisindeyiz. Güçlü proje ve finansman ekibimiz tamamen bu konulara odaklanmış durumda. 2026 yılında birliğimizin çalışmaları daha da hız kazanacak' ifadelerine yer verdi.

'Bugün de yarın da deprem bölgesinin yanında olacağız'

Yeni dönemde de öncelikli olarak deprem bölgesinde yer alan belediyelerin yanında olacaklarını aktaran Seçer, 'Daha önce de olduğu gibi bu desteklerimizde her zaman önceliğimiz deprem bölgesi olacak. Deprem bölgesinde belediyelerimiz çok büyük sorunlarla boğuşuyorlar. Dün olduğu gibi bugün de yarın da onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu hizmetleri yaparken de haktan ve adaletten asla şaşmayacağız. Ayrım yapmadan yanınızda olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Konuşmaların ardından araçların teslimi gerçekleştirildi.