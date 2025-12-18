Mersin Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde verimliliği artırmak ve artan girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla Akdeniz ilçesinde üreticilere sera ipi ve yapışkanlı tuzak desteği sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, örtü altı üretimde verimliliği artırmak ve girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla, üreticilere nefes olmaya devam ettiği bildirildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Akdeniz ilçesinde örtü altı üretim yapan üreticilere sera ipi ve yapışkanlı tuzak desteği verildi. Büyükşehir tarafından bugüne kadar toplam 13 bin 950 üreticiye 209 bin 250 kg sera ipi, toplam 5 bin 800 üreticiye de 5 bin 800 adet mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği sağlandığı kaydedildi. Destekten yararlanan üreticiler, sağlanan katkının, artan girdi maliyetleri karşısında büyük kolaylık sağladığını söyledi.

'Verilen desteklerle, örtü altı yetiştiricilik güçlendiriliyor'

Belediye Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Teknikeri Fatma Karataş, örtü altı bitkilerin sağlıklı ve düzgün bir şekilde büyümesine yardımcı olması için üreticilere sera ipi, zararlılarla mücadeleyi kolaylaştırmak için ise mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği verildiğini ifade etti. Karataş, 'Üretim maliyetlerini düşürmek, verimliliği artırmak ve üreticilerin daha güçlü bir sezon geçirmesini sağlamak amacıyla çeşitli destekler sağlıyoruz. Verilen bu destekler; örtü altı yetiştiriciliğini güçlendirmek, sürdürülebilir üretimi desteklemek ve üreticinin yükünü hafifletmek amacıyla yapılıyor' dedi.

'Daha önce hiçbir yerel yönetim çiftçiye bu şekilde dokunmamıştı'

Adanalıoğlu Limonlu Mahalle Muhtarı İsa Sakar'da, bölgenin seracılık açısından önemli bir üretim alanı olduğunu vurgulayarak, 'Büyükşehir Belediyesi üreticiye ip ve yapışkan tuzak desteği vererek, büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Daha önce hiçbir yerel yönetim çiftçiye bu şekilde dokunmamıştı. Başkanımız geldiği günden bu yana, her bölgeye ayrı projelerle destek veriyor. Katkılarının devamını diliyorum, çünkü herkes çok memnun. Büyükşehir Belediyesi çiftçinin yanında durduğu için vatandaşlar çok mutlu' diye konuştu.