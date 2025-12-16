Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kızıl, Mersin 1 No’lu Şube’de gerçekleşen görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada duygu yüklü mesajlar verdi.

Kızıl, sendikal mücadelenin Mersin 1 No’lu Şube’de yalnızca bir görev birlikteliği değil, güçlü bir kardeşliğe ve gönül bağının karşılığı olduğunu ifade ederek, “Bugün vakit, bir bayrak değişiminin ötesinde; emekle, samimiyetle ve dostlukla yazılmış bir hikâyenin yeni bir sayfasını açma vaktidir” dedi.

Fevzi İnan’ın AK Parti Tarsus İlçe Başkanı olarak görevlendirilmesiyle şube başkanlığı görevini devrettiğini hatırlatan Kızıl, “Kıymetli ağabeyimiz Fevzi İnan, bu çatı altında iz bırakan, gönüllerde yer edinen çalışmalara imza atmıştır. Kendisine, sendikamıza kattığı değer, ortaya koyduğu fedakârlık ve emek için yürekten teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Görevi devralan Hacı Şener’e de seslenen Kızıl, “Bu emaneti devralan kıymetli kardeşimiz Hacı Şener’in, aynı samimiyetle, aynı dava bilinciyle ve aynı gönül diliyle bayrağı daha da ileri taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Yeni görevinde kendisine kolaylıklar ve başarılar diliyoruz” dedi.

Açıklama, “Unvanlar değişir, görevler devredilir; ancak dostluk bakidir” sözleriyle son buldu.