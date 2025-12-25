Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışını uluslararası standartlarla tescillemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 'TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanarak, hizmet kalitesini bir kez daha belgeledi.

Büyükşehir Belediyesinin aldığı belge, belediye bürokratları tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e takdim edildi. Büyükşehir için bir ilk olma özelliği taşıyan 'TS ISO 10002 Belgesi', 2020 yılında hayata geçirilen 'Teksin Mersin İletişim Merkezi'nin vatandaş memnuniyetine dayalı hizmet anlayışını da tescillemiş oldu. Belge aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesinin Entegre Yönetim Sistemi kapsamında sahip olduğu 6'ncı belge olma özelliğini taşıyor.

Belgenin takdim törenine; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ezgi Başer ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Jülide Şahin katıldı.

Vatandaşların talep, şikayet ve önerilerinin etkin, şeffaf ve sistematik bir şekilde yönetilmesini amaçlayan TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sürekli iyileştirme ve kalite odaklı yönetim anlayışının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaş geri bildirimlerini kurumsal bir yapı içerisinde ele alarak, memnuniyeti kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.