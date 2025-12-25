Mersin'de CHP'li Toroslar Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, mahalle sakinleri tarafından yıllar önce dikilen zeytin ağaçlarını kesmeye başlaması tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, park gerekçesiyle yapılan çalışmanın durdurulmasını istedi.

Merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi 93099 Sokak'ta bulunan ve mahalle sakinleri tarafından yıllar önce dikilen zeytin ağaçlarının, CHP'li Toroslar Belediyesi ekiplerince kesilmeye başlanması mahallede gerginliğe yol açtı. Kesim işlemlerinin başlamasıyla birlikte mahalleli duruma tepki göstererek çalışmalara karşı çıktı. Mahalle sakinleri, söz konusu alanın uzun yıllardır zeytin ağaçlarıyla yeşil bir alan oluşturduğunu ve kesim işlemlerine ilişkin kendilerine herhangi bir proje ya da bilgilendirme yapılmadığını ileri sürdü. Vatandaşlar, 'park yapılacağı' gerekçesiyle başlatılan kesimlerin durdurulmasını istedi.

'Zeytin ağaçları belediyenin mülkiyetinde olan yer değil'

Kesim yapılan alanın geçmişine ve mülkiyet durumuna değinen eski mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Yılmaz, zeytin ağaçlarının bulunduğu yerin belediyeye ait olmadığını belirterek, 'Bu mahallede ben 20 yıl muhtarlık yaptım. Bu zeytin ağaçları belediyenin mülkiyetinde olan yer değil, artı yüksek gerilim hattının üstünden geçen yerler. Yani burası belediyeye ait değil, elektrik firmasının istimlak ettiği yerler. 30-35 yıllık bu ağaçlar, şu anda buraya 'park yapacağız' hevesiyle, ağaç katliamı yapılıyor. Park yapan adam bize projeyi gösterir, 'şu parkı yapacağız' diye insanları ikna eder, ona göre kesim içerisine girer' diye konuştu.

'Toroslar Belediyesi resmen ağaç katliamı yapıyor'

Kesim yapılan alanla ilgili geçmiş süreci anlatan Yılmaz, söz konusu ağaçların belediye tarafından dikilmediğini ve yıllar boyunca mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla bakımlarını yaptığını belirtti. Yılmaz, 'Şu anda Toroslar Belediyesi resmen ağaç katliamı yapıyor. Sosyal demokrat uygulama bu değildir. Abdurrahman Yıldız derhal Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmelidir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikası değildir. Zeytin ağaçları 35 yıllık ağaçlar. Belediyenin dikmediği, belediyenin sulamadığı, bakımını yapmadığı bir yer burası. Vatandaş kendi imkanlarıyla dikti, kendi imkanlarıyla suluyor, kendi imkanlarıyla ağaçları ilaçlıyor ve 35 yıl içerisinde bu duruma getirdi. Ama şu anda 35 yıllık insanların emeği katlediliyor' dedi.

'Vatandaş buraya ağaç dikmiş, şimdi hepsini kökünden kaldırıyorlar'

Kesim çalışmalarına tepki gösteren mahalle sakinlerinden Mehmet Çetinkaya ise 'Vatandaş buraya ağaç dikmiş, şimdi hepsini kökünden kaldırıyorlar. Burası orman gibi bir yerdi. Kesimi görünce insanın içi acıyor. Park yapılacaksa başımız üstüne ama karşı tarafta boş ve belediyeye ait alan vardı. Orası satılmış, buradaki ağaçlar kesiliyor. Biz buna izin vermiyoruz. Zeytin ağacıdır, kökünden kesiliyor, yazık, günah' şeklinde konuştu.