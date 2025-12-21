Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu İlkokulu'nda, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden diş hekimliği öğrencisi Beyza Bal anısına anlamlı bir proje hayata geçirildi. Öğretmen Fatma Zehra Bal'ın girişimleriyle oluşturulan 'Beyza Bal Kütüphanesi', Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı iş birliğiyle tamamlanarak törenle açıldı.

Açılış programına Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ile öğretmenler ve veliler katıldı. Törende, İlçe Kaymakamı Sayın Abdullah Aslaner, projeye verdikleri destekten dolayı Taşucu Eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı adına Mustafa Eyce'ye teşekkür plaketi takdim etti.

Eğitim ortamını zenginleştirmeyi hedefleyen Beyza Bal Kütüphanesinin, öğrenciler için değerli bir kaynak merkezi olması ve ilçeye uzun yıllar hizmet vermesi temenni edildi.