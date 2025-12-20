Mersin'de son 10 gün içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, mevzuata aykırı şekilde abart egzoz kullandığı tespit edilen 71 araç sürücüsüne 657 bin 957 TL ceza kesildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılana açıklamaya göre, denetimler kapsamında 37 motosiklet ve 34 otomobil olmak üzere toplam 71 araç hakkında yasal işlem uygulandı. Mevzuata aykırı teknik değişiklik yaparak çevreyi rahatsız edici gürültüye neden olduğu belirlenen araçlar trafikten men edilirken, sürücülere toplam 657 bin 957 TL idari para cezası kesildi.

Açıklamada, trafik kurallarına uymayan, çevreyi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafik denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.