Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, memleketinde davul-zurnayla karşılandı. Çakır, 'Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun' dedi.

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, günler sonra döndüğü memleketinde sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Çakır, otoban Gözne gişeleri girişinde davul-zurna eşliğinde, sloganlar atılarak ve omuzlar üzerinde karşılanırken, alanda koç kesildi. Miting havasında geçen karşılamada Çakır, organizasyon yapılmadan oluşan kalabalığa dikkat çekerek, 'Çok değerli vatandaşlarım, sevenlerim. Buraya herhangi bir toplantı anonsu yaptırmadım. Allah'a hamdolsun, Mersin'in bir ucundan diğer ucuna oluşturduğunuz tepki ve bağlılık topluluğuna minnettarım' şeklinde konuştu.

'Mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun'

Kendisi hakkında ortaya atılan iddialara değinen Çakır, 'Bildiğiniz üzere şahsi itibarıma yönelik aslı olmayan o 'oto hırsızlığı' ithamında bulundular. İftira edenleri, iftira eden medya kuruluşunu lanetliyorum. Ulusal basında gereken tepkiyi verdiğim için parti yetkilileri arkamda durmadı, disipline verildim. Onun için ben de istifa ettim, millete geldim. Bu millet de burada. Beni ihraç edenler, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun' ifadelerini kullandı.

'Bağımsız milletvekiliyim'

Bağımsız olarak yoluna devam ettiğini ifade eden Çakır, kararlarını vatandaşlara danışarak alacağını belirterek, 'Bu itibarla, her zaman dimdik arkanızdayım. Evet, bağımsız milletvekiliyim. Siz 'bağımsız ol' derseniz bağımsız olurum, 'emekli ol' derseniz emekli olurum. Ama size danışarak gereğini yapacağım' diye konuştu.

Karşılamanın büyüklüğüne vurgu yapan Çakır, 'Bu bir karşılama, binlerce araba yolda kaldı, bu kadar vatandaş da yolda kaldı. Beni katletmeye kalkanları Mersin'de bir 'mobilet' karşılamaz. Milletin verdiği koltukta oturanlara millet diyor ki, 'Yahu bizim Hasan Ufuk Çakır'a ne oldu?' diyor. O da 'kıs kıs' gülüyor. Şimdi gülme sırası millette, millete bırakıyorum ben. İslam'ın şartı beş, altıncısı olsaydı 'haddini bilmek' olurdu. Elhamdülillah biz haddimizi biliyoruz' şeklinde konuştu.

'Ezdirmedim sizi'

Çakır, sahada olmaya devam edeceğini belirterek, 'Ben şuradan şunu haykırıyorum; ezdirmedim sizi. Emrinizde oldum, şerefimle, haysiyetimle, onurumla sizin onurunuzu baş tacı ettim. Evet, tek tek, ev ev, ilçe ilçe, çadır çadır, dükkan dükkan gezeceğim. Siz ne diyorsanız ben onu yapacağım. Sizin oylarınızla geldim, onu şerefimle muhafaza ediyorum' dedi.

Siyaset anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çakır, 'Kendilerini televizyon odalarından çıkmayan, klimalı odalardan çıkmayan, o masada bu masada siyaset yaptığını zannedenler; millet nerede millet? Millet burada. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş namuslu adamlara sesleniyorum, haysiyetli adamlara sesleniyorum; sizin boynunuzu bükmedim. Vallahi bükmedim. Düşün peşime, aldatmam, yalan atmam, kandırmam. Kendimi önce Allah'a, sonra size emanet ediyorum' diye konuştu.