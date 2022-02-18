DEKAN BAYKAN'DAN SKANDAL SÖZLER : '' SURİYELİLER MİSAFİR DEĞİL EV SAHİBİ ''

Mersin ünüversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Erdal Baykan , Hafızlık İcazet töreninde yasptığı konuşma ile büyük tepki çekti.Baykan tepkiler sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımını kaldırdı.

Baykan Hafızlıkİcazet Töreni ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , Suriyelilerin Mersin'de misafir olmadığını ev sahibi olduğunu vurgulayarak Mersin'in Halep'in Nahiyesi olduğunu söyledi.Aykan paylaşımında '' Suriyeli kardeşlerimizin hafızlık icazet törenine katıldık.Halep'in , Şam'ın yurdumuz olduğunu , Mersin'imizin Halep'in nahiyesi olduğunu söyledik.Gün olur harman olur her şey aslına döner.Bütün kardeşler bir olur , birlik olur.Hamdolsun Gönül coğrafyamız uçsuz bucaksız ''' dedi.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4750295375056811&id=100002291871376