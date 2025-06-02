Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘doğumdan ölüme’ belediyecilik anlayışıyla vatandaşların en zor anlarında yanında olmaya devam ediyor. Cenaze hizmetlerinden taziye evlerine, yemek ikramından tüm organizasyon sürecine kadar her detay düşünülerek, acılı ailelerin yükü hafifletiliyor.

‘Doğumdan ölüme’ belediyecilik anlayışıyla 7/24 kesintisiz hizmet sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların iyi gününde olduğu kadar en zor günlerinde de yanlarında olarak acılarına ortak oluyor. Mersin’de cenazesi olan her vatandaş, defin işlemleri için ‘Alo 188’, cenaze sonrası taziye hizmetleri için ise ‘Alo 185’ numaralı telefonlar aracılığı ile tüm işlemlerini kolayca başlatabiliyor. Cenaze ile ilgili bütün işlemler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının koordineli bir şekilde çalışmasıyla en ince ayrıntısına kadar planlanıyor ve ailelerin bu zor zamanlarında daha az stres yaşamaları sağlanıyor. Cenazenin alınıp yıkanmasından defin sürecine, sonrasında ise taziyeye gelen yakınlarını ağırlamak için taziye evi ile hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, cenaze işlemleri boyunca vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıklar Dairesi koordinasyonunda taziye çadırı, koli, masa, sandalye gibi ihtiyaçları karşılıyor. Taziye yemeği hizmetiyle de cenaze sahiplerinin misafir ağırlama yükünü hafifletiyor.

"Şimdiye kadar 20 bin vatandaşımızı taziye evlerinde ağırladık"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında şef olarak görev yapan Başak Gökdal Bayraktar, Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile ‘doğumdan ölüme’ kadar vatandaşların her anında yanında olduğunu belirterek, "Bu kapsamda 6 farklı mahallede taziye evlerimiz bulunmaktadır. Taziye evlerimizin içeriği, kadın ve erkek olarak ayrı planlanmıştır. Bu taziye evlerinin içerisinde mescit ve ortak kullanıma açık bir mutfak bulunmaktadır. Vatandaşlarımız 3 gün boyunca taziye için gelen misafirlerini burada ağırlayabilmektedirler" dedi.

"217 hane bu hizmetimizden yararlandı"

Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde hizmet veren 3 taziye evinin Sosyal Yaşam Merkezleri içerisinde yer aldığını, bunların Hal, Halkkent ve Kurdali olduğunu kaydeden Bayraktar, diğer taziye evlerinin ise Turunçlu, Demirtaş ve Mevlana mahallelerinde yer aldığını aktardı. Cenaze işlemleri boyunca Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını da kaydeden Bayraktar, "Bugüne kadar 217 hane bu hizmetimizden yararlandı. Toplamda 20 bine yakın vatandaşımızı taziye evlerimizde ağırladık. ‘Kalbimiz bir, kaybımız bir’ sloganı ile vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olmayı sürdüreceğiz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında gıda mühendisi olarak çalışan Dilara Aytuttu ise vatandaşların iyi günlerinde olduğu kadar acılı günlerinde de yanlarında olmaya devam ettiklerini kaydederek, "‘Acıya ortak olma’ anlayışı ile defin bilgilerine ulaşılan cenaze sahiplerine, taziye yemeklerini de hazırlayarak ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın iyi günde olduğu kadar, zor günlerinde de yanlarında olmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.