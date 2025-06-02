DENİZLİ (İHA) – Denizli Ali Baysal Ortaokulunun iki öğrencisi Bursluluk Sınavında Türkiye birincisi olarak öğretmenleri ve ailelerine gurur yaşattı.

Ali Baysal Ortaokulu, akademik başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl MEB Bursluluk Sınavında 1 Türkiye birincisi çıkaran okul, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu başarısını katlayarak büyüttü. Bu yılki MEB Bursluluk Sınavında okulun 5. sınıf öğrencisi Rümeysa Yılmaz ve 6. sınıf öğrencisi Atiye Berra Şahin, tüm sorulara doğru cevap vererek, 500 tam puan aldı. İki öğrenci de kendi düzeylerinde Türkiye birincisi olma başarısı gösterdi.

Ali Baysal Ortaokulu’nun art arda ikinci yılda gösterdiği bu üstün başarı hem Denizli’de büyük gurur kaynağı oldu hem de okulun eğitimdeki kalitesini bir kez daha kanıtladı. Öğrencilerin elde ettiği bu tarihi başarı, okul yönetimi, öğretmenler ve veliler tarafından büyük sevinçle karşılandı.