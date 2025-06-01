Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, üniversite öğrencilerine kariyer yolculuklarında ışık olmayı ve rehberlik etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Kariyer Merkezi’nin üniversite öğrencilerine yönelik en önemli çalışmalarından birini de teknik geziler oluşturuyor. Teknik gezilerle üniversite öğrencilerine; okulda öğrendikleri bilgilerin yanında, pratik olarak iş hayatının yansıması da sunuluyor. Kariyer Merkezi’nin bu programları kapsamında öğrenciler, Mersin Serbest Bölgesini ziyaret etti. Programa; Mersin Üniversitesi Ekonomi Topluluğu öğrencileri katılım sağladı.

Gerçekleşen ziyaret, öğrencilerin kendilerini gelecekteki çalışma hayatına hazırlamaları konusunda önemli bir bilgi altyapısı oluşturdu. Programa katılım sağlayan öğrenciler; Kariyer Merkezi’nin kendilerine farklı sektörlerde yeni ufuklar açtığından bahsederek, merkezin Mersin’deki üniversite öğrencileri için de büyük bir şans olduğundan söz ettiler. Doğu Akdeniz’de önemli bir üretim ve ticaret merkezi olan Mersin Serbest Bölgesi hakkında yapılan sunum ile Mersin Serbest Bölgesinin çalışmaları hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

"Öğrencilerin, çalışacakları alanlar için seçenekleri çoğaltıyoruz"

Kariyer Merkezi olarak öğrencilere yönelik çok yoğun programlar ve projeler ürettiklerinden bahseden Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, öğrencilerin akademik anlamda almış oldukları bilgileri, iş dünyasında pratiğe nasıl dökebileceklerini, yaptıkları projelerle anlatmaya çalıştıklarını kaydederek, "İş arama becerileri eğitimi, CV oluşturma, mülakat teknikleri, LinkedIn eğitimi gibi iş arama konusunda destek sunacak eğitimlerin yanı sıra, iş dünyasını tanımalarını sağlayacak firma teknik gezileri de yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda MESBAŞ ile güzel bir iş birliği oldu. Saha ziyareti de gerçekleştirdik. Öğrencilerin, önümüzdeki süreçte çalışacakları alanlar için seçenekleri çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da rehberlik hizmetlerimizi artıracağız" dedi.

Kariyer Merkezi olarak şu ana kadar 10 binden fazla öğrenciye eriştiklerinin bilgisini veren Özada, "Üniversite-sanayi-kent iş birliğine model olacak somut örnekler ve projeler üretmek konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da iyi bir şekilde yaptığımızı, zaten öğrencilerin keyifli hallerinden anlıyoruz. Öğrenciler Mersin Serbest Bölgesine ilk defa erişim sağladılar. Mersin Üniversitesi Ekonomi Topluluğu öğrencileriyle bu organizasyonu yaptık" diye konuştu.

"Öğrencilerin farklı sektörlere olan ilgileri bizi de mutlu ediyor"

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Genel Müdürü Edvar Mum, üniversite öğrencilerini Mersin Serbest Bölgesi hakkında bilgilendirmekten duyduğu memnuniyetten söz ederek, "Öğrenciler buraya gelmekle, Mersin Serbest Bölgesinin yapısı, yaptığı faaliyetler, çalışma nitelikleri, ülkeye kattığı değerler ve bu faaliyetlerin açılımı ile ilgili bilgilere sahip oldular. Dünyadaki serbest bölgelerin gelişimi, kurulumu ve Türkiye’deki serbest bölgelerin durumu, hangi süreçlerden geçtiği, şu andaki Türkiye serbest bölgelerinin hangi yörelerde olduğu ve kapasite ile ilgili olarak bilgiler de aldılar" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin farklı sektörlere olan ilgilerinin kendilerini de mutlu ettiğinden bahseden Mum, bu durumun hem öğrencilerin hem de sektörün geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı. Mum, "Gelecekte öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında sektör ihtiyaçları ortaya çıkacağından dolayı, öğrencilerin bu bilgilere haiz olarak sektöre katılım yapmaları önemli. Çünkü bu durum her iki taraf için de bütünleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Kariyer Merkezi, Mersin’deki öğrenciler için kesinlikle büyük bir şans"

Mersin Üniversitesi Ekonomi Topluluğu Başkan Yardımcısı Kemal Gökhan Dölek ise programın keyifli ve güzel bir deneyim olduğunun altını çizerek, "Büyükşehir Kariyer Merkezi, Mersin’de öğrencilerin en büyük desteği. Kariyer Merkezi yaptığı zirvelerle, teknik geziler ve etkinliklerle, öğrencilere güzel bir yol haritası çiziyor. Öğrenciler hem bilgileniyor hem de farklı sektörlerden deneyimler ve networkler elde ediyor. Kısacası Büyükşehir Kariyer Merkezi, Mersin’deki öğrenciler için kesinlikle büyük bir şans" ifadelerine yer verdi.