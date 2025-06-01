ORC Araştırma’nın “Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yönelttiği Mersin anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 36,0 ile birinci sırada yer aldı. CHP, 2023 seçimlerine göre oyunu yaklaşık 5 puan artırarak kentteki liderliğini pekiştirdi.

AK Parti İkinci Sırada, Ancak Düşüşte

İkinci sıradaki AK Parti, yüzde 22,1 oy oranıyla dikkat çekti. Ancak bu oran, partinin 2023’te aldığı %24,96’lık desteğin altında kaldı. AK Parti'nin Mersin’deki desteğinde sınırlı bir düşüş gözlendi.

DEM Parti ve MHP Geriliyor

Eski adıyla Yeşil Sol Parti olan DEM Parti, yüzde 12,0 ile üçüncü sıradaki yerini korusa da, 2023 seçim sonuçlarına göre yaklaşık 1 puanlık bir gerileme yaşadı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise yüzde 8,9 ile dördüncü sıraya geriledi. MHP, 2023’te kentte %11,99 oranında oy almıştı.

En Büyük Kayıp İYİ Parti’de

Anketin en dikkat çekici sonucu ise İYİ Parti'ye ait. 2023'te %11,84 oy alan parti, bu ankette %5,5 seviyesine düştü. Bu da yaklaşık yarı yarıya bir oy kaybı anlamına geliyor.

Küçük Partiler Baraj Altında

Zafer Partisi : %2,8

Yeniden Refah Partisi : %2,2

Gelecek Partisi : %2,0

TİP : %1,8 CHP'nin TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

Büyük Birlik Partisi : %1,7

Anavatan Partisi : %1,5

Yerli ve Milli Parti : %1,3

Diğerleri: %2,2

Bu partilerin tamamı, yüzde 3’lük barajın altında kalıyor.

2023 – 2025 Karşılaştırmalı Oy Oranları (Mersin)

Parti 2023 Oy Oranı 2025 Anket Sonucu Değişim CHP %30,89 %36,0 ▲ +5,1 puan AK Parti %24,96 %22,1 ▼ -2,86 puan DEM Parti %13,23 %12,0 ▼ -1,23 puan MHP %11,99 %8,9 ▼ -3,09 puan İYİ Parti %11,84 %5,5 ▼ -6,34 puan TİP %2,02 %1,8 ▼ -0,22 puan ZP (Zafer) %1,81 %2,8 ▲ +0,99 puan

Değerlendirme:

Mersin’de seçmen davranışları, özellikle muhalefet cephesinde yeniden şekilleniyor. CHP’nin yükselişi dikkat çekerken, İYİ Parti'nin yaşadığı oy kaybı partide alarm zillerini çalıyor. Milliyetçi partilerdeki düşüş, seçmenin daha çok büyük partiler arasında tercihte bulunduğunu gösteriyor.