Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda Kurban Bayramı sonrası açılacak olan GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları, Engelli Spor Merkezleri ile yatırım ve projeler değerlendirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur başkanlığında yapılan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Koordinasyon Toplantısı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay ile İlçe ve Şube Müdürlerinin katıldığı toplantıda GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları, Engelli Spor Merkezleri, Yatırımlar ve Projelerle ilgili fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda söz alan ilçe ve şube müdürleri ilçeleri adına istek ve taleplerini ilettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum ve Türk sporu ile gençliği adına çalışmaya ve başarılı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Erzurum’un il karnesindeki başarısının da kendilerini gururlandırdığını ifade eden Çakmur, emeği geçen herkese teşekkür etti.