Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir ortaokul sınıfında bulunan peçeli baykuş, ekiplerce teslim alındıktan sonra rehabilite edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Emin Saygın Ortaokulu’nda görevli öğretmenler, sınıflarında bir peçeli baykuş bulunduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi ekipleri okula sevk edildi. Ekiplerce teslim alınan baykuş, sağlık kontrolleri ve gerekli bakımların ardından rehabilitasyon sürecine alındı. Tedavi süreci tamamlanan baykuş, yeniden doğal yaşam alanına salındı.