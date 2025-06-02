Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençleri teknolojiyle buluşturuyor. Yenice Toplum Merkezi’nde her hafta verilen robotik kodlama dersleriyle öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla robotik kodlama eğitimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen önemli bir eğitim projesi kapsamında, göçmen ve yerel gençlerin teknolojik becerilerle donatılması hedefleniyor. Bu çerçevede, Göç Uyum ve İletişim Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Yenice Toplum Merkezi’nde kurulan Robotik Kodlama Sınıfı, geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor.

Her hafta düzenli olarak verilen uygulamalı robotik kodlama eğitimlerinden, Şehit Mustafa Kerpiç Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin Elektrik Bölümü öğrencileri yararlanıyor. Öğrenciler, derslerde temel programlama bilgilerinden başlayarak robotik sistemlerin tasarımı ve kodlanmasına kadar birçok alanda bilgi sahibi oluyor. Bu sayede hem analitik düşünme becerileri gelişiyor hem de teknolojiye olan ilgileri artıyor.

Eğitime katılan öğrenciler, kendilerine sunulan bu fırsattan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür ettiler. Öğrenciler, bu tür eğitimlerin hem mesleki gelişimlerine katkı sunduğunu hem de gelecekteki kariyer planlarına yön verdiğini belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, robotik kodlama sınıfının daha fazla öğrenciye ulaşmasını ve benzer projelerin ilerleyen dönemde yaygınlaştırılmasını hedefliyor.