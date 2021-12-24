TALES EĞİTİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Tales Fen Anadolu ve Fen Lisesi 9/A ve 10/A sınıfı öğrencileri Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına kermes düzenledi.

LÖSEV logolu ürünlerinde satışı yapılan kermes ile ilgili düşüncelerini dile getiren Tales Eğitim Kurumları Müdürü Faik Güçlü, "Öğrencilerimizi sosyal sorumluluk gerektiren konularda da geliştirmeye özen göstermekteyiz. Dünyayı tüm canlılarla paylaştığımız için birbirimizi her konuda düşünmeli ve birbirimize destek olmalıyız. Kermesimizin amacı, hem LÖSEV ailesine naçizane katkı sağlamak, hem de empati duygusunu geliştirerek lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmaktı. Gün boyunca açık tuttuğumuz ve stant başında satış yaptıkları kermese öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizinde de ilgisi oldukça büyüktü. Öğrencilerimiz elde ettikleri geliri lösemi hastası tüm çocukların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle LÖSEV’e bağışladılar. Emek veren herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.