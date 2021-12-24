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MERSİN’DE HALK KARTA YÜZDE 50 ARTIŞ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirliye yönelik önemli hizmetlerinden olan halk kartın tutarları yüzde 50 oranında artırıldı.

EKONOMİ 24.12.2021, 09:39 24.12.2021, 09:47
MERSİN’DE HALK KARTA YÜZDE 50 ARTIŞ

Mersin Büyükşehir Belediyesinin dar gelirliye yönelik önemli hizmetlerinden olan halk kartın tutarları yüzde 50 oranında artırıldı.

Başkan Seçer, 12 bin 625 ailenin faydalandığı halk kart tutar artışıyla ilgili Aralık ayında yapılan Olağanüstü Meclis’te duyuruda bulunarak, “Vatandaşlarımızın hesaplarına yüklediğimiz nakit para miktarını 2022 yılı itibarıyla yüzde 50 artırarak, toplamda 24 milyon 136 bin 200 TL’ye yükseltme kararı aldık. Bu artış miktarı da geçen yıla göre yüzde 50 nispetinde olacak” demişti.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 2019 yılında alt limiti 90, üst limiti 160 TL olarak başlatılan ve binlerce vatandaşın yararlandığı halk kartta 2021 yılında alt limit 100 TL üst limit 180 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılında ise son günlerde artan ekonomik sıkıntıları göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, tutarları yüzde 50 artırma kararı aldı. 2022 yılının Ocak ayında alt limit 150, üst limit 270 TL olarak vatandaşların hesabına yatacak. Hesaplara yatacak tutarlar zor günler geçiren esnafın da kasasına girecek, yüzünü güldürecek.

Hizmet kapsamında 2019 yılında ihtiyaç sahibi yurttaşların hesaplarına toplam 1 milyon 851 bin 890 TL, 2020 yılında 13 milyon 794 bin 160 TL, 2021 yılında ise 17 milyon 760 bin 360 TL para yüklendi. Bu tutar 2022 yılında toplamda 24 milyon 136 bin 200 TL olarak vatandaşın cebine, esnafın kasasına girecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Sosyolog olarak görev yapan Emine Akın, halk kart tutarlarının yıllara göre artışlarına değinerek, “2019 yılında alt limitimiz 90, üst limitimiz ise 160 TL olarak hizmet veriyorduk. 2020 ve 2021 yılında alt limitimiz 100 üst limitimiz 180 TL olarak güncellemiştik” dedi.

Akın, ekonomik şartları dolayısıyla vatandaşların alım gücünün düşmesi üzerine yüzde 50 artışa gittiklerini belirterek "Ülkemizin bulunduğu ekonomik durumdan dolayı 2022 yılında yüzde 50 artırıma gittik ve alt limitimiz 150 TL, üst limitimiz 270 TL olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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