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"NAZLI" TARSUS DOĞA PARKI’NDA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni tür hayvanları bünyesine katmaya devam ediyor.

ÇEVRE 24.06.2022, 09:58 24.06.2022, 11:15
"NAZLI" TARSUS DOĞA PARKI’NDA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarsus Doğa Parkı, yeni tür hayvanları bünyesine katmaya devam ediyor. İsmi “Nazlı” olan dişi Bengal kaplanı Tarsus Doğa Parkı’ndaki yeni yuvasında yerini aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, farklı türdeki hayvanların değişimi gerçekleştirildi. Anlaşma çerçevesinde kaplanın yanı sıra bir albino türü piton, 3 ağ desenli piton yılan ile anavatanı Avustralya olan iki adet emu deve kuşu İzmir’den Tarsus Doğa Parkı’na getirildi.

Tarsus Doğa Parkı’ndan ise 15 adet beç tavuğu, 1 adet cüce keçi, 2 adet suna ördeği, 2 adet altuni sülün ve 2 adet tavus kuşu İzmir Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.

Tarsus Doğa Parkı’nda görevli Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör, hayvanların sıklıkla kontrol edildiklerini belirterek, “Kaplanımız İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndan, Tarsus Doğa Parkı’na transfer oldu. Sağlıklı ve güzel bir şekilde transferini gerçekleştirdik. Şu an tecrübeli bakıcı arkadaşlarımız ve bizlerin kontrolünde günlük beslenmesine dikkat ediyoruz. Ayrıca, hareketleri ‘uyum içerisinde mi, değil mi?’, ‘yerini yadırgadı mı, yadırgamadı mı?’ gibi stres faktörlerini, gün içerisinde 8-10 kez kontrol ediyoruz” diye konuştu.

Güngör, Tarsus Doğa Parkı’nın yine yeni türleri arasında bulunan emu deve kuşu ve piton yılanlarının da sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydederek, “Onların da transferi güzel bir şekilde gerçekleşti, yerlerine koyduk. Onların da aynı şekilde gün içerisinde beslenme kontrollerini yapıyoruz” dedi.

Kaynak: İHA
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