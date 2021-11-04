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500 LİRA NAFAKA İÇİN 12 KEZ BIÇAKLANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Behiye Çakır, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

ASAYİŞ 04.11.2021, 15:42 04.11.2021, 15:45
500 LİRA NAFAKA İÇİN 12 KEZ BIÇAKLANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Gaziantep'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Behiye Çakır, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını isteyen talihsiz kadının oğlu Ahmet Çakır ise tabuta uzun süre sarılarak gözyaşı döktü.
Olay, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Çakır (62), bir süredir 500 lira nafaka yüzünden tartışma yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'ın annesiyle yaşadığı evinin önüne geldi. Evin önünde bir süre bekleyen şahıs, daha sonra elindeki bıçakla boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'a saldırdı. Şahıs, 500 lira nafaka istediği için eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.
500 lira nafaka için defalarca bıçaklandı, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti
Yaşanan olayın ardından eşini ağır yaralanan Behiye Çakır, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede verdiği 8 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

"Babamın müebbet hapis cezası almasını istiyorum"

Annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını isteyen talihsiz kadının oğlu Ahmet Çakır, "Annem 8 gündür yoğun bakımda yatıyordu. Dün akşam saat 10'da hayatını kaybetti. Bu duruma kimsenin sessiz kalmasını istemiyorum. Annemi öldüren babama sesleniyorum, Allah seni bildiği gibi yapsın, Allah seni bir daha o hapisten çıkarmasın. İnşallah müebbet yersin. Anneler ölmesin, annelere bir şey olmasın. Dünyada tek dileğim budur" dedi.

Acılı annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Behiye Çakır'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Annesinin cenazesini teslim alan oğul Ahmet Çakır, tabuta sarılarak uzun süre göz yaşı döktü. Cenazenin, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Önce kaçtı, sonra teslim oldu

Boşanmak üzere olduğu eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve sonrasında kaçan Ali Çakır ise önce polis ekiplerinden kaçtı, daha sonrasında ise kaçacak yer bulamayan şahıs, polis ekiplerine teslim oldu. Eşini 12 kez bıçakladıktan sonra ağır yaralayan ve ölümüne neden olan Ali Çakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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