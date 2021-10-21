YUMUKTEPE’YE 28 YILINI VEREN PROF. ISABELLA CANEVA ONURUNA VEDA ETKİNLİĞİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 9 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Yumuktepe Höyüğünde 28 yıldır kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Isabella Caneva onuruna bir veda etkinliği düzenledi. Başkan Vahap Seçer, Prof. Dr. Caneva’ya kent tarihine ışık tutan çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Sinyora Isabella tarafından 28 yıl emek verilen Yumuktepe’nin o mevcut olumsuz koşullarından kurtulup Mersin’e yaraşır biz Arkeopark olması için kararlıyız” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 28 yıldır Yumuktepe Höyüğünde kazı başkanı olarak çalışan ve bu yıl emekliliğe ayrılacak olan İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva onuruna veda etkinliği düzenledi. Mersin’e dair kültür ve tarih çalışmaları yürüten isimlerden araştırmacı yazarlara kadar çok sayıda konuğun yer aldığı etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte katıldı. Bir otelde düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şubesi Müdür Yardımcısı Nihal Metin, Mersin Arkeoloji Müzesi Müdürü Songül Ceylan Bala, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlileri, Mersin’de çeşitli bölgelerde tarihi kazılara devam eden kazı başkanları, MEDEKA’nın Kent Tarihi ile Turizm ve Arkeoloji Kurulu üyeleri, Yumuktepe kazı ekibi ile araştırmacı ve yazarlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Kutlu Sezen, Yumuktepe Höyüğünün günümüzdeki durumu ile ilgili hazırladıkları bir sunumu konuklarla paylaştı. Ardından Prof. Dr. Isabella Caneva adına hazırlanan görsel izletildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Üflemeli Quarteti etkinlik boyunca konuklara keyifli bir dinleti sundu.

“Mersin’e yaraşır bir arkeopark olması için kararlıyız”

Başkan Seçer, Prof. Dr. Caneva’nın çok büyük bir emek verdiğini ve çok mütevazı bir insan olduğunu vurgulayarak, “Keşke hepimiz, her mevkide, görevde olanlar bu kadar mütevazı düşünceler içerisinde olabilsek. O etkiledi beni” dedi.

Yumuktepe Höyüğünün olduğu bölgenin tarihini ortaya çıkarmak istediklerini ifade eden Seçer, şunları söyledi:

“Bu konuda her türlü imkanlarımızı seferber edelim. Belediye başkanlığı sadece yol, asfalt ya da bina, imar düzenlemeleri yapmaktan öte bir şey; kentin tarihine de sahip çıkmaktır. İşte onun için arkeoparkın yapımını süratlendirelim. Ama gelgelelim Türkiye’de de işler o kadar kolay yürümüyor. İzinler, aksaklıklar, eksiklikler; daha önce dostlarımızla, hocalarımızla bu konuda toplantılar da yaptık. Sinyora Isabella tarafından 28 yıl emek verilen, Yumuktepe’nin o mevcut olumsuz koşullarından kurtulup Mersin’e yaraşır bir arkeopark olması için kararlıyız. Bunu da çok kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımıza olması gereken bir hizmet olarak sunacağımızın sözünü vermek isterim.”

Prof. Dr. Caneva’nın “Davet ederseniz geleceğim” sözü üzerine Başkan Seçer, “Her zaman kapımız size açık. Burası sizin eviniz. Biz de burada sizin aileniziz” dedi.

“Çok heyecanlandım, çok mutluyum”

Prof. Dr. Isabella Caneva ise “Çok heyecanlandım, çok mutluyum. Hepiniz buradasınız, tüm arkadaşlarım. 30 seneden beri buradayım, çalıştım. Sanki dün geldim gibi. Ama o kadar arkadaşı burada görünce demek ki çok oldu, çok zaman geçti. Çok güzel oldu, çok iş. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Destek verdiniz, arkadaşlık verdiniz, sıcak bir ortam verdiniz. Benim hayatım burada çok mutlu oldu. Şimdi bu zaman bitti. Maalesef zaman geçiyor. Ben emekli oldum. Şimdi yeni arkeologlara yer vermek lazım. Onlar yapacak. Yeni enerji gelecek” diye konuştu.

“Caneva, Anadolu’nun büyülü topraklarının gizemini ortaya çıkarmak için çalışmış”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger de Yumuktepe’deki kazı çalışmaları ve Prof. Dr. Isabella Caneva hakkında bilgiler vererek, “1968 yılından bu yana ülkemizde birçok kazıda emek vermiş, belki de yaşamının büyük bir kısmını Anadolu’nun büyülü topraklarının gizemini ortaya çıkarmak için çalışmış bir kişi Isabella Caneva. Mersinimizle tanışması 1993 yılına dayanıyor. Yumuktepe kazımız 1936 yılında İngiliz arkeolog John Garstang tarafından başlatıldıktan sonra arada bir dönem çalışmalar yapılmıyor. Arkasından 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Veli Sevin ile beraber Isabella hanımla tanışıyor Mersinimiz. Isabella hanımın verdiği emek, şehrimize sunduğu katkı aynı zamanda bu önemli Yumuktepe kazısı ile ilgili medeniyetlere bir ışık tutuyor” ifadelerini kullandı.

“Anlamlı, cesaret verici, umut verici bir toplantı”

Araştırmacı Yazar Semihi Vural, Yumuktepe’deki kazıları ilk günlerinden beri takip eden biri olarak böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olmasından dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, “26 yıldır böyle bir şey yaşamadık. Küçük toplantılar oldu ama böylesine anlamlı, cesaret verici, umut verici bir toplantı Yumuktepe için özlediğimiz bir andı. Çok teşekkür ederiz başkanım” dedi.

Vural, konuşmasının devamında Yumuktepe ve kazı tarihine dair bilgiler paylaştı.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, Prof. Dr. Caneva’ya teşekkür plaketi sundu.