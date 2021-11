FAZIL SAY’DAN MEZİTLİ KÜLTÜR MERKEZİNE ÖVGÜ

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde konser veren Fazıl Say, salonla ilgili övgü dolu düşüncelerini sosyal medya hesaplarından bir kez daha dile getirdi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay hizmete açılan Mezitli Kültür Merkezinde ilk konseri klasik müziğin dünyaca ünlü ismi Fazıl Say verdi. 27 Ekim Çarşamba günü Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde dev bir konsere imza atan Fazıl Say, konserde özellikle salonun akustiğini övgü dolu sözlerle anlattı. Say, bu övgülerini daha sonra sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Paylaşımında, geçen hafta iki salonda açılış konserleri gerçekleştirdiğini belirten Say, “Geçen hafta Mersin’de (Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi) ve Ankara’da (TED ATA Sahne) 2 yeni konser salonunun açılış konserini yaptım. Şık, çağdaş ve çok önemli bir konu; ikisinin de akustiği çok iyi. Pek çok projemi götürebileceğim iki yeni mekân diye mutlu ayrıldım salonlardan. Tüm emeği geçenlere şükranla. Bravo. (İki salonda da akustiği iyi ölçtüğümü düşünüyorum. Piyanonun en iyi tınladığı yeri de birkaç saat deneyip milimetresiyle işaretledik.)” ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, Mersin konserinde de “Mezitli’de yeni Kültür Merkezi, çok güzel bir salon, harika akustik, akustik olarak hiçbir elektronik yardım almadan şarkılarımızı seslendirmiş olmak oldukça etkiliydi. En uzaktaki dinleyicimizin de en yavaş sesleri bile duymuş olması çok önemli. Eminim ki, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Çok sayıda irili ufaklı konser-sinema salonu, hepsine dev ekranlar koyduk, salonun dışına da binlerce sanatsever konseri izledi. Tüm emeği geçenlere ve Mezitli Belediyesine içtenlikle sevgiler” demişti.