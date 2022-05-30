Son Dakika

'EZOP' TARİH SAHNESİNDE YENİDEN HAYAT BULDU

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İzmir Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Metropolis Tiyatro Festivali’ne katılarak 'Ezop' oyununu sahneledi.

KÜLTÜR SANAT 30.05.2022, 11:24
'EZOP' TARİH SAHNESİNDE YENİDEN HAYAT BULDU

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İzmir Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Metropolis Tiyatro Festivali’ne katılarak 'Ezop' oyununu sahneledi.
Metropolis Antik Kenti Amfi Tiyatrosunda, alanın tarihi yapısına uygun olarak sahnelenen 'Ezop', usta sanatçıların da katılımıyla seyirciler tarafından beğenilerek izlendi. Kostümleri, dekorları ve hikayesi ile Metropolis Amfi Tiyatrosu’na uygun olan 'Ezop', İzmirli seyircilerden tam not aldı.
"Çok güzel bir 'Ezop' oyunu seyrettik"
'Ezop' oyunu ile büyülendiğini belirten usta oyuncu Salih Kalyon, "Çok güzel bir 'Ezop' oyunu seyrettik. Hepinizi yürekten kutluyoruz. Tarsus Belediye Başkanımıza ve bu güzel oyunu bizlerle buluşturmak için imkan verdiği kıymetli emekçilere, oyunculara sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel 'Ezop' oyununu bu tarihi yapı içerisinde bizlere sahnelediniz. Bunu hiç unutmayacağız, bizim için çok güzel ve önemli bir geceydi. Herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Tarsus il olmadı hala ama gönlümüzde bir ilden çok daha güzel işleri var"
Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncularını tebrik eden ve iyi temennilerde bulunan usta oyuncu Zihni Göktay, "Oynanması çok zor bir oyundur Ezop. Savunduğu fikirler, savunduğu güzellikler çok önemlidir. Umarım insanlarımıza ders olur. Antik Yunan ve Roma’da oynanan oyunların bu tarihi mekanda tekrar sahnelenmesi çok özel. Bu sebeple Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncularına oyun seçiminden düşünülmüş en ince detayına kadar teşekkür ediyor, sevgiyle selamlıyorum. Hepsi benim meslektaşlarım. Ben 64 yaşında Tarsus İdman Yurdu davetiyle Tarsus’a geldim. Tarsusluların yaptıkları o güzel humusları yedik. Tarsus’ta çok güzel anılarım var. Tarsus il olamadı hala ama gönlümüzde bir ilden çok daha güzel işleri var" diye konuştu.

"Tarsus Şehir Tiyatrosu ışıldayan bir ekip"
Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Festival Koordinatörü Metin Güler ise "Tarsus Şehir Tiyatrosunu, ışıldayan ve gittiği her yere o ışığını taşıyan umut katan çok dinamik ve keyifli oyunlar ile belleğimizde çok kısa zamanda kaliteli bir yer kaplayacak bir tiyatro olarak görüyorum. Sahneden seyirciye yansıyan çok keyifli bir enerji görüyorum. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
26
açık
Namaz Vakti 30 Mayıs 2022
İmsak 03:37
Güneş 05:18
Öğle 12:44
İkindi 16:34
Akşam 20:00
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir