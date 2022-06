10. ULUSLARARASI SOLİ GÜNEŞ FESTİVALİ KORTEJLE BAŞLADI

Mezitli Belediyesinin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Uluslararası Soli Güneş Festivali kortejle başladı. Kortej geçişine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte katıldı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24-25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Soli Güneş Festivalinin tanıtımı, bu yıl da kortejle yapıldı. Türckhopper Motosiklet, Support 1923, RedWarriors, Redrovos, Aşk-ı Bisiklet, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Mezitli Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu, Mersin Bisikletli Kadınlar, Akdeniz Bisiklet Topluluğu, Zirve Dağcılık, Deli’den Bixe Profesyonel Extreme, MesinOffroad Kulübü, Mersin Bisiklet Derneği, Mersin Motosiklet Spor Kulübü üyeleri ve çok sayıda vatandaş, bisiklet ve klasik araçları ile kortejde yer aldı. Mezitli Belediyesi önünden başlayarak Mersin’in caddelerini turlayan festival korteji, renkli görüntülere sahne olurken, Türk Bayrağı, üzerinde 10. Uluslararası Soli Güneş Festivali logosunun bulunduğu bayraklar ve rengarenk balonlar, katılımcılar tarafından Mersin caddelerinde dalgalandırıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte korteje katılan klasik bir araca binerek, Mersin halkını selamladı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Forum Alışveriş Merkezine ulaşan kortejde bulunan dans ekibi de zumba gösterisi gerçekleştirdi. Alışveriş merkezinde bulunanlar gösteriye ve festival kortejine yoğun ilgi gösterdi. Başkan Tarhan, gösterileri ilgiyle izleyen vatandaşları Soli Güneş Festivaline davet etti.

Yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden kortej, vatandaşların yoğun alkış ve sevgi gösterileri arasında festival alanına ulaştı. Çeşitli ikramların yapıldığı alanda, DJ Ozan’ın müzikleri eşliğinde korteje katılanlar dans ve halaylarla coştu.

Başkan Tarhan’dan festivale davet

Burada yaptığı konuşmada, katılım gösteren herkese teşekkür eden Başkan Tarhan, “Dostlarımızın desteği ile festivalimiz büyümeye devam ediyor. 10. Soli Güneş Festivalimiz, 24 Haziran Cuma günü gündüz etkinlikleri ile başlayacak; saat 16.00’de açılış ve katılımcı stantların tanıtımı yapılacak. Yine her sene olduğu gibi festival alanında çeşitli stantlar kurularak, güneş enerjisi firmaları ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine projelerde bu stantlarda yer alacak. Akşam saat 21.00’de ise muhteşem bir konser müzikseverleri bekliyor. Pop müziğin sevilen ismi Funda Arar, şarkılarını on binlerce Mersinlinin oluşturduğu koro ile birlikte söyleyecek. 25 Haziran Cumartesi günü gündüz etkinliklerimiz devam edecek. Akşam bu kez gençlerin büyük heyecanla beklediği Emir Can İğrek şarkılarını Mersinliler için söyleyecek. Herkesi Mersin’in en büyük buluşması olan 10. Uluslararası Soli Güneş Festivaline bekliyoruz” dedi.