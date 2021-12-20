SEVİMLİ MİNİK LAMA, TARSUS DOĞA PARKINDA HAYATA ‘MERHABA’ DEDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkında ilk kez lama doğumu gerçekleşti. Henüz bir haftalık olan sevimli minik lama, herkesin ilgi odağı oldu.

Farklı türden onlarca hayvanı barındıran, kent genelinden ve il dışından her yıl on binlerce misafiri ağırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkında ilk kez gerçekleşen lama doğumu ile büyük sevinç yaşanıyor. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkında ilgi gören türler arasında yer alan lamaların sevimli bir yavrusu dünyaya gözlerini açtı. 12 aylık gebelik sürecinin ardından anne lama, sağlıklı bir erkek yavru doğurdu. Anne ve babasının yanında ürkek tavırlarıyla dikkat çeken siyah-beyaz tüylü yavruyla Doğa Parkı personeli yakından ilgileniyor.

Tarsus Doğa Parkı veteriner teknikerlerinden Yılmaz Ölmez, ana vatanı Güney Amerika olan lamaların Doğa Parkında ilk kez doğum yaptığını belirterek, “Bir adet erkek yavru dünyaya geldi. Doğalı yaklaşık olarak bir hafta oldu. Sağlık durumu çok iyi. Lamamızın adını ‘Amokaçi’ koyduk. Ülkemizin iklimine çok kolay adapte olan hayvanlar. Biz de gayet iyi şekilde bakmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de kardeşlerinin doğmasını bekliyoruz” dedi.