ŞEHİTLER ADINA İKİ ORMAN KURULDU, İLK FİDANLARI AİLELERİ DİKTİ

Tunceli'de 3,5 ay önce bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üst Çavuş Celil Mutlu ile Suriye'de 2 yıl önce 36 arkadaşıyla şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Tüzel için memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ayrı ayrı noktada hatıra ormanı kuruldu. Şehitlerden Mutlu için Aslanlı, Tüzel için ise Alibeyli köyünde kurulan ormanlara ilk fidanların dikimi protokol üyelerinin yanı sıra ailelerin katılımı ile gerçekleştirildi. 8 aylık hamile Melike Mutlu da törene katılarak, şehit eşi Celil için oluşturulan ormana anne Emine Mutlu ile birlikte fidan dikip, ilk can suyunu verdi. Her iki şehidin ailesi de duygu dolu anlar yaşadı. Tören sonrası şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



"Bizim için zor bir durum ama gururluyuz"

Fidan dikme programında konuşan şehidin eşi Melike Mutlu, "Eşim için fidan diktik. Adını bu şekilde yaşatacağız inşallah. Unutmayacağız, unutturmayacağız. İsmini sürekli geçtiğimiz yolda görmek bizim için zor bir durum ama gururluyuz” dedi.

Şehit oğlu için böyle bir organizasyon yapılmasına vesile olanlara teşekkür eden baba Ali Mutlu, ”Benim kahramanım artık yoksa da ömür boyu artık adı burada yaşayacak” derken duygulandı.

Çocuğunun hatırası için fidan diktiklerini belirten anne Emine Mutlu ise dua ederek, şehit annesi olmanın kendisi için gurur verici olduğunu kaydetti.



"Şehit babası olmaktan gururluyum, kendimi de feda ederim"

Şehit oğlu için hatıra ormanı oluşturulduğunu belirten baba Şuayip Tüzel de, ”Şehit babası olmaktan gururluyum. 3 tane oğlum daha var, onları da feda ederim, kendim de dahil diyerek” dedi.

Etkinliğe katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da, ”Özgür bir ülkede yaşamamızın sembolü olan ve inşallah kıyamete kadar özgür bir ülkede yaşayacak olduğumuz, onların sayesinde sağladığımız yakın dönem şehitlerimizden Celil Mutlu ve İbrahim Tüzel’in hatıra ormanına fidanları devlet erkanımızla birlikte dikiyoruz. İnşallah şehitlerimizin adı burada kıyamete kadar yaşayacak” diye konuştu.

Şehitler için iki ayrı ormanda çeşitli fidanlar diktiklerini ifade eden Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, hem isimlerinin yaşatılması hem de devletin ailelerin her zaman yanında olduğunu hissettirmek için üzerlerine düşenleri yaparak katkıda bulunmak istediklerini söyledi.