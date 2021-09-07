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YANGINDA ZARAR GÖREN AİLELERE YARDIM
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta evleri yangından zarar gören bir aileye eşya yardımında bulundu.
GÜNCEL 07.09.2021, 10:49 07.09.2021, 11:03
Tarsus merkez Caminur Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan evde geçtiğimiz aylarda çıkan ve Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında evleri ve eşyaları zarar gören aileye Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde eşya yardımında bulunuldu.
Ailenin başvurusu ve yapılan inceleme neticesinde temin edilen 1 adet çekyat, 1 adet buzdolabı, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet fırınlı ocak ve 2 adet yataklı baza aileye teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda da hem Tarsus’ta, hem de Çamlıyayla’da yangın mağduru birçok aileye eşya yardımında bulunmuştu.
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