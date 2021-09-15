MERSİN SAHİLLERİNDE PETROL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, sahilleri petrol atıklarından temizlemeye devam ediyor. Suriye’de bulunan bir termik santralden 24 Ağustos’ta denize sızan ve Doğu Akdeniz çanağında çevre kirliliğine neden olan petrol atıklarının Mersin sahillerine ulaşmasının ardından büyükşehir ekipleri, zaman kaybetmeden temizlik çalışması başlattı. Atıkların denize ve çevreye olan zararını en aza indirmek adına zaman kaybetmeden temizliğe başlayan ekipler, atıkların yoğun görüldüğü Tarsus’ta çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında sahilde petrol atıklarının görülme oranlarının oldukça azaldığı gözlendi. Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye’de Hatay Samandağ ve Adana Karataş sahillerinde de olumsuz etki oluşturan petrol atıklarının, doğaya ve canlılara daha fazla zarar vermemesi adına Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus Berdan Nehri’nin batı kısmından başlayarak, kilometrelerce uzunluktaki alanda sürekli olarak temizlik faaliyeti yürütüyor.

Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde oldukça azaldığı görülen petrol atıkları, ekipmanlar kullanılarak toplanıp daha sonra bertaraf ediliyor.

“Yavaş yavaş azaldığını görüyoruz”

Yapışkan yapısı nedeniyle başta yengeçler olmak üzere diğer deniz canlılarını da tehdit eden petrol atıklarının bazı noktalarda eriyerek deniz kumuna karışmaları da dikkat çekiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü İbrahim Can, sızıntı olduğu andan itibaren atıkların rüzgar ve akıntı yoluyla Mersin sahiline geleceğini öngördükleri için teyakkuz halinde beklediklerini anımsattı. Mersin sahilinde görülmeye başladığı andan itibaren de temizliğe başladıklarını vurgulayan Can, “Bu sızıntının yaklaşık 15 bin ton olduğu söyleniyor. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeleri tehdit altına alan petrol atıkları ilk önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz alanında ve kıyılarında görülmüştür. Rüzgar ve deniz akıntılarıyla bunun sahillerimize kadar geleceğini öngörüyorduk. Bununla alakalı gerek ekip ve ekipmanlarla, gerek personelle zaten hazırlıklıydık. Birkaç gündür devam eden temizlik aşaması da bizi rahatlatıcı boyutlara getiriyor. Yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Dileriz bu şekilde devam eder. Bu süreçle ilgili kontrollerimiz devam edecek. Nerelerde, ne şekilde görülüyorsa ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde gerekli iş ve işlemleri yapacağız" dedi.