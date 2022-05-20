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YENİ DOĞAN BUZAĞI ŞOK ETTİ
Elazığ'da dünyaya gelen gözleri olmayan ve kafatası oluşmamış buzağı, görenleri hayrete düşürdü.
GENEL 20.05.2022, 09:30
Elazığ'da dünyaya gelen gözleri olmayan ve kafatası oluşmamış buzağı, görenleri hayrete düşürdü.
Bir vatandaşın ineği doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının normal olmadığını gören vatandaş durumu veteriner hekim Hikmet Biçer'e iletti. Bölgeye gelen veteriner hekim Biçer, yeni doğan buzağının gözlerinin olmadığını ve kafatası oluşumunun tamamlanmadığını gördü. Bu tür bir doğumun çok nadir görüldüğünü ifade eden Biçer, "Bu bir doğum anomalisi. Bu bazen genetik bir hastalığın sonucunda oluyor. Çok nadir görülen bir durum. Kafatası oluşumu olmamış, beyni derinin altında. İki gözü de yok. Burun kısmi bir şekilde oluşmuş. Ağzı var ama çene yapısı güçlü değil. Bu tür durumlarda buzağının yaşama şansı fazla yok. Çünkü çene yapısı oluşmadığı için beslenemez. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım" dedi.
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