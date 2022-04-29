TÜRKİYE'NİN 65 YILLIK HAYALİ MERSİN'DE GERÇEK OLUYOR

Türkiye, 65 yıllık hayaline adım adım ilerliyor. Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına teslim edilen ekipmanlar ile inşaat ivme kazandı. 2022 yılında birçok kritik aşamanın tamamlanmasının hedeflendiği proje, iş takvimine uygun şekilde devam ediyor.

Akkuyu NGS’nin güvenliğini sağlayan ana ekipmanlar Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom işletmeleri tarafından Rusya’da üretiliyor. Geri kalan ekipmanların tedarikinde ise Türk sanayicileri aktif rol üstleniyor. Her gün binlerce kişinin çalıştığı projede, yüzlerce tedarikçiye de iş fırsatı sunuluyor. Proje, 400’ü aşkın Türk tedarikçisi ile Türk sanayisinin kalkınmasına ve gelişimine destek veriyor.

İnşaat Süreci, 4 Güç Ünitesinde Paralel Yürütülüyor

Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen en büyük proje olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS’nin yalnızca inşaat sürecinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 6 milyar dolarlık katkı sunması öngörülüyor.

Akkuyu NGS sahasında toplamda 20 bin kişi çalışıyor. İnşaat süreci, 4 güç ünitesinde paralel olarak yürütülüyor.

Akkuyu NGS sahasında 2022 yılı başından bu yana önemli işler şöyle: Akkuyu NGS’nin 1’inci Ünitesi’nde reaktör binasının ana sirkülasyon boru hattı (ASBH) kaynak çalışmalarına mart başında başlandı. Ana sirkülasyon boru hattındaki kaynak işlemi, bir güç ünitesinin yapımındaki kilit aşamalardan biri olarak tanımlanıyor. ASBH, ünitenin ana ekipmanları olan reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayarak NGS’nin birinci çevrimini oluşturuyor. Akkuyu NGS’nin 1’inci Ünitesi’nin inşaat sahasındaki su tahliye sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında inşaat işçileri, tahliye kanalını ve sifon kuyusunu birbirine bağladı. Bu işlem, nükleer santral ekipmanlarının soğutulmasında kullanılacak tuzdan arındırılmış deniz suyunun boşaltılmasını sağlayacak.

2’nci güç ünitesinin reaktör binasına iç koruma kabuğunun (İKK) ikinci katmanı kuruldu. Nükleer güç santralinin güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan ve reaktör binasının korunmasını sağlayan İKK, boru ve polar vinç girişleri için destek görevi görüyor. Bu sayede NGS'nin işletim aşamasında nükleer reaktörün bakım operasyonları gerçekleştiriliyor. Yaz aylarında 2’nci güç ünitesinin reaktör kabının monte edilmesi planlanıyor.

NGS’nin 3’üncü Ünitesi’nde inşaat çalışmaları geçen yıl 10 Mart’ta başladı, bugüne dek reaktör binası ve türbin binası temel plakasının betonlama işlemi tamamlandı, güç ünitesi binalarının duvarlarının inşası ise devam ediyor.

4’üncü Ünite’de bir reaktör ve türbin binası inşası için temel çukuru hazır. Reaktör ve türbin binası temel plakaları için beton yataklama işlemi yapıldı. Yıl içinde 4’üncü Ünite’nin ana binalarının ve yapılarının temel plakasının inşasına başlanacak.

Yoğun “Doğu Kargo Terminali” Trafiği

Akkuyu’da önemli ekipmanlar peyderpey sahada bulunan Doğu Kargo Terminali’ne teslim ediliyor.

NGS’nin, 1’inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları olan stator, turbo jeneratör rotoru, düşük basınçlı silindiri, 2’nci güç ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü, 2’nci güç ünitesinin reaktör basınç kabının yanı sıra, 3’üncü güç ünitesinin iç koruyucu kabuğunun ikinci katman bölümlerini, boru hatlarını ve diğer ekipman ile malzemeleri sahada bulunan terminale ulaştırıldı.

Proje, Mersin’de Ekonomik ve Sosyal Etkileşim Yarattı

Rosatom tarafından Mersin’de inşa edilen ve geniş yelpazede fayda sağlayacak olan Akkuyu, Mersin ve özellikle Silifke ve Taşucu’nda ekonomik ve sosyal etkileşim yarattı. Bölge halkı için de istihdam kaynağı haline gelen proje sayesinde bölge nüfusunda artış meydana geldi. Mersin’de birçok yeni iş yeri açılırken, yeni konut projeleri de hız kazandı. Açılan bu iş yerleri bölge halkına istihdam sağlarken, ilçelerdeki sosyal yaşamda da gözle görünür bir hareketlilik yaşanıyor.

İnşaat sayesinde bölgede ticaret ve turizm kapasitesi her geçen gün artıyor. Mersin, 2021’in Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artan konut satışları ile tüm iller arasında 6’ncı sırada yer aldı. İnşaatın her geçen gün büyümesiyle, özellikle sahada çalışan kesimin ikamet ettiği Silifke ve Taşucu bölgelerinin de yüzü değişti.

Santral inşaatının başlamasından itibaren Silifke-Taşucu-Yeşilovacık-Büyükeceli-Yanışlı ve Aydıncık gibi yerleşim yerlerinde büyük bir nüfus artışı oldu. Bu artışa bağlı olarak inşaat sektörü hız kazandı. Yeni konutlar, yeni iş yerleri bölgeye kazandırıldı. Bunların yanında gelişen bir başka sektör de yiyecek-içecek sektörü oldu. Nüfus arttıkça büyüyen bu sektör, bölge halkının istihdamına da katkıda bulunuyor. Ayrıca ulaşım ve taşımacılık sektörleri de gelişme kaydetmiş durumda.

Taşucu’nun kış aylarında ancak 10 bini bulan nüfusu 20 bini geçti. İlçede gözle görülür inşaat yapımında artış kaydedilirken, bazı ünlü markalar Taşucu'na mağaza açması dikkat çekti.

Sahada inşaat ve montaj çalışmaları hızla devam ederken, 20 bini aşan çalışan sayısıyla ülkenin önemli istihdam merkezlerinden biri haline gelen santral, inşaat, elektrik-elektronik ve makine imalat sanayi gibi pek çok sektörde yerli sanayiye iş imkânı sağlıyor. Akkuyu’nun tedarikçi zincirinde yaklaşık 400’ü aşkın firma yer alıyor.

Rus tasarımı VVER-1200 tipi modern reaktörlere sahip projede toplam 4800 MW kurulu güç kapasiteli dört güç ünitesi yer alıyor. İşletmeye alındığında yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılaması bekleniyor. İklim krizi ile mücadelede önemli role sahip olan Akkuyu NGS’nin, tek başına yılda ortalama 17 milyon ton karbondioksit emisyonunu önlemesi ve en az 60 yıl boyunca da temiz bir enerji kaynağı olarak hizmet vermeye devam etmesi öngörülüyor.