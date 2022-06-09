ADNAN MENDERES ORTAOKULU YÜKSEK KALİTELİ ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM İÇİN AVRUPADA BECERİLERİNİ SERGİLİYOR

Mersin Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Ortaokulu , '' Skills for High Quality Online Education '' Erasmus+ KA220 projesi ile Avrupa'lı paydaşlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Proje Yasal Temsilcisi Okul Müdürü Ali Uğur Bal ve Proje yürütücüsü Zeynep Karabacak tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen '' Skills for High Quality Online Education '' projesinin diğer ortakları Romanya , Slovenya , İspanya , Bulgaristan ve Bosna Hersek.

Proje hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Ali Uğur Bal şu bilgileri paylaştı ;

Proje ortaklarımız koordinatörümüz olan Associação Cultural e de solidariedade Social Raquel Lombardi ile Romanya’dan Scoala Gimnaziala Ion Creanga, Bosno Hersek’ten Edukopro Slovenya’dan Smart Idea ve Better Future, Bulgaristan’dan Language school Sky ve son olarak İspanya’dan Institut Escola Gavà Mar isimli kurumlardır.

Kaliteli bir çevrimiçi eğitim, iyi uygulama açısından nasıl yapılacağını bilmenin yanı sıra yeni dijital beceriler gerektirir. Ancak bu iyi uygulamalar mevcut eğitim ortamında bilinmemektedir. Öğretmenler, öğretimde uygun etkileşimi sağlamak için hangi araçları kullanacaklarını bilmemekte ve dijital olan her şeyi seven bile öğrenciler çevrimiçi öğrenmelerini organize etmede kendilerini hazır hissetmemektedirler.

İşte bu projenin amacı, çevrimiçi eğitimle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için öğretmenlere ve öğrencilere gerekli desteği sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler ve öğretmenler uzaktan eğitimde kaliteli bir eğitim sürecine öncülük edebilmelerine yardımcı olmaktır.

Salgının ilk aşamasında eğitimin nasıl olacağı konusunda hiçbir ülkede ortak bir eylem yoktu, bu yüzden öğretmenler bildiklerini ve en iyi olduğunu düşündükleri şeyi yapmışlardır. Projenin temel hedefi, öğretmen ve öğrencilere öğrenme kaybını önleyebilecek ve öğrencilerin okul sonuçlarını çevrimiçi eğitim açısından bile iyileştirebilecek eğitim faaliyetleri gerçekleştirme becerisi kazandırmaktır.

Adnan Menderes Ortaokulu olarak Portekiz’de bulunan Associação Cultural e de solidariedade Social Raquel Lombardi koordinatörlüğünde yürüteceğimiz bu projemizin, yedi ülkeden sekiz ortağın katılımıyla Portekiz, Madeira'daki ilk toplantının ardından başladığını duyurmaktan mutluluk duyarız.