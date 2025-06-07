Mersin’in Mut ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Salı Pazarı Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 33 U 6450 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 33 U 2099 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetlerden biri devrildi, sürücülerden İ.G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.