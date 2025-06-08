SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kurban Bayramı’nın 3. gününde kulüp tesislerinde bayramlaşma töreni düzenledi.

Samsunspor’un geleneksel bayramlaşma töreni, Nuri Asan Tesisleri’nde bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ile İcra Kurulu Üyeleri’nin ev sahipliği yaptığı törende taraftarlar ve camia bir araya geldi. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Veysel bilen, birlik-beraberlik ve destek vurgusu yaptı.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Veysel Bilen, "Bayramın, barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar dayanışmanın, kaynaşmanın, barışın, hoşgörünün simgesidir. Biz de bu bayramda hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde taraftarlarımızla birlikte, davetlilerimizle birlikte camiamızın önde gelen kurum ve kişileriyle bir kez daha beraber olma şansını elde ettik" dedi.

Avrupa kupalarında yer alacaklarını hatırlatarak daha fazla destek çağrısında bulunan Bilen, "Bir başarı varsa ekip halinde ‘Biz bize yeteriz’ mottosuyla çıktığımız bu yolda başarıyı hepimizin sahipleneceği ortak bir başarı olarak nitelendiriyoruz. Ama geldiğimiz noktada başarılı olmak artık birçok sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu daha çok arttı. Camianın sorumluluğu arttı, şehrin sorumluluğu arttı, sivil toplum örgütlerinin sorumluluğu arttı. Bunun idraki içerisinde yine kenetlenmek durumundayız. Zaman zaman başkanımızın verdiği demeçlerde konuyu bütünüyle değerlendirmek gerekirken kısır bir değerleme yapmanın doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Somut örnek olarak vermek gerekirse; başkanımızın her zaman söylediği bir şey var. ‘Ben bu takımı bulunduğu noktadan alıp bugünlere getirdiysem sadece sahip olarak, sermayedar olarak getirdim ama bu takımın sahibi, sahipleneni başta taraftarlarımız olmak üzere bütün camia ve şehir olmalı’ diyor. Onun için başkanımızın zaman zaman oluşan feryatları şehrin, Samsunspor’un bulunduğu noktaya geldiğinde ‘artık iş bitti’ değil, sorumluluğumuzun daha arttığını bilerek ve o bilinç içinde daha çok destek olmamız gerektiği yönündedir" diye konuştu.

"Samsunspor’a daha fazla destek olunmalı"

Başkanvekili Bilen, "Bunun içerisinde bütün sivil toplum örgütlerini sayabilirsiniz. Mülki amirleri sayabilirsiniz. Şehrimizin ilçe belediyelerini, merkez belediyeyi sayabilirsiniz. Büyükşehri sayabilirsiniz" diyerek şunları söyledi:

"Bunların yanı sıra iş dünyasını sayabilirsiniz. Burada yapılmıyor değil, desteklerini bugüne kadar sağ olsunlar yaptılar ama bakınca geldiğimiz noktada bu takım artık Avrupa’da mücadele edeceğine göre seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Bu seviyeyi yükseltirken de dün yapılanlar yetmeyecek. Bu işin tercümesi; bu yetmeyecek daha fazla destek olunması lazım. Daha fazla işbirliği içinde olmamız lazım. Yoksa burada kırgınlıklara, küslüklere asla yer vermememiz lazım. Her gün yeni bir dünya kuruluyor. O dünyada bizim de yerimizi almamız lazım. Yeni şeyler söylememiz lazım. Bunu da bayram vesilesiyle ifade etmek istedim."