Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, bu bayramda da aziz şehitlerin aileleri ile kahraman gazileri yalnız bırakmadı.

Şener, vatan uğruna canını feda eden şehitlerin emanetlerine ve bu topraklarda özgürce yaşamayı sağlayan gazilere minnet ve şükran duygularını bizzat iletmek ve bayramlarını kutlamak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak, 2006 yılında gazi olan Yunus Davran ve ailesini evlerinde ziyaret eden Şener, hem bayramlarını kutladı hem de devletin ve milletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Ziyaretlerin bir diğer durağı, 1997 yılında şehit düşen Mehmet Yılgın’ın ailesi oldu. Şener, aile bireyleriyle tek tek bayramlaşarak, devletin ve milletin her zaman onların yanında olduğunu vurguladı.

2021 yılında şehit olan polis memuru Selçuk Cengiz’in ailesini de unutmayan Şener, aileyi evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

"Bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, bunu canını ortaya koyan kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize borçluyuz" diyen Başkan Şener; "Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Şehit aileleri, bu milletin en kıymetli emanetidir. Devlet ve millet olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek duygularını paylaştı.