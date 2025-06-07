Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 90 itfaiye eri kadrosu için başlatılan alım sürecinde adaylar, fiziksel yeterliliklerini sergileyecekleri parkur sınavına hazırlıklarını sürdürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenen adaylar, sınav öncesi yoğun bir antrenman programına başladı.

Toplam 766 kişinin başvurduğu itfaiye eri alım sürecinde; KPSS puanı, C sınıfı sürücü belgesi, boy-kilo oranı ve ilgili bölüm mezuniyet şartlarını sağlayan 450 aday, parkur sınavına katılmaya hak kazandı. Sürece dahil olabilmek için belirlenen KPSS taban puanı ise 67,085510 oldu.

Parkur sınavı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ata Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde bazı adaylar parkuru önceden deneyimleme fırsatı bulurken, spor eğitmenlerinin rehberliğinde hazırlıklarını sürdürüyorlar. Dayanıklılık, çeviklik ve koordinasyon becerilerini ölçen parkuru erkek adaylar 3 dakika, kadın adaylar ise 3 dakika 15 saniye veya altında tamamladıkları takdirde tam puan alabilecekler. Adaylar 17 Haziran’da Mersin Üniversitesi’nde yapılacak olan yazılı sınavın ardından, 18 Haziran’da Ata Eğitim Merkezinde bir hafta sürecek olan ve fiziksel performanslarını sergileyecekleri parkur sınavına girecek. Parkur sınavı tüm adayların izlemesine açık olacak, süreç tamamen kamera ile kayıt altına alınacak.

Toplam değerlendirme; KPSS puanı, yazılı sınav ve parkur performansının ortalaması üzerinden yapılacak. En yüksek puanı alan 90 aday, Mersin İtfaiyesinde göreve başlayacak.

Parkur sınavı adaylar için yalnızca bir fiziksel yeterlilik testi değil, aynı zamanda kamu görevine adım atacakları, hayatlarını şekillendirecek kritik bir aşama olarak öne çıkıyor.