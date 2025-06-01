Mersin Ticaret İl Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerini sıklaştırdı. İl Ticaret Müdürü Ferhat Sümer öncülüğünde yürütülen denetimlerde, özellikle temel gıda ürünleri, şekerleme, kıyafet ve bayramlık alışverişlerinin yoğunlaştığı sektörler mercek altına alınıyor.

Vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı bu dönemde, fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, kasa-raf fiyat farkı, gramaj eksikliği gibi konularda yapılan denetimler, hafta sonları da dahil olmak üzere kesintisiz devam ediyor. Müdürlük ekipleri, hem yerel esnaf hem de zincir marketlerde etiket kontrolleri gerçekleştiriyor.

Tüketici Şikayetleri Alo 175’e

İl Müdürlüğü, vatandaşlara alışveriş sırasında dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, olası ihlallerin Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya Ticaret Bakanlığı Tüketici Şikayet Sistemi (TÜBİS) üzerinden bildirilebileceğini hatırlattı.

Denetimler Bayram Sonrasına Kadar Sürecek

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yalnızca bayram öncesiyle sınırlı kalmayacağını, bayram sonrasında da devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.