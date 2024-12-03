Sararıyordu günden güne yapraklar. Bazen içimizi hüzün kaplasa da doğanın yeniden yeşereceğini bilmek umudun temsilcisi oluyordu . Değişimi anbean görmek yaşadığımızın bir kanıtıydı . Doğayla bütünleşmek o anın tadını çıkarmak taydı tüm gerçek an . çıtır dayan yaprakların melodisi ,sonbahar esintisiyle dans eden dalların ritmi , bulutların ahenkle dans edişi… sıcak bir kahve buluşturuyordu kalpleri , yanında lezzetli çikolatanın tadı sararken damaktan ruha uzanıyordu keyfi .

iyi olmaktan korkmamaktı tüm cesaret .

iyilik beslemeliydi düşleri ,gülüşleri ,umutları ,sevinçleri .

zor günlerin ,gri bulutların ardında hep bir güneş vardı .

yeter ki o güç ,sabır ve itikat içimizde olsun . yolculukta cam kenarında akıp geçen manzara gibi geçse de hayat , hayatı elinden tutup kaldığı yerden devam ettirebilmek teydi tılsım.

sarı yaprakların pembe umutlara dönüştüğü , içimizin güzelleştiği , tebessümü eksik etmediğimiz günlere ,mevsimlere…

Keyifle…