İmkânsız aşkın yalpa vuran teknesinde bu gece

Sen bana geç kaldın diyen bir şarkı dilinde

Bir ay çıkmış tepede acıyı damıtmakta yakamozlarına

Sinesine çekilmiş bir ömrün sağrısında

Sızısında çaresizliğin

Dünleri yarının hayallerine el verse de

Düşleri deniz mavisinin öpüşlerinde

Ne zaman güneş doğar yüreğinin bam teline

Sessizce tınlasa da pınarlarından tuzlu suları gözlerinin

Elbet gelecek sırası gerçek sevdanın ruhunun en gizli dünyasına

Mecburiyetin hain emellerine yenik düşmüş kaderi

Hoyrat zamanın karşı konulmaz yasaklarına

kapı açmakta sınırları

‘Asla’ların olurları alınmış

‘Ne olursa olsun artık’ların yamacına varılmış

Suskun gözlerin feri aşka uyanmış

Uyanmış da bir yol aramış elleri bağlı,

dilleri dağlı ayazlardan.

Sona bir sevda bırakmış

Bir bakışta

Bir akışta

Belki bir şarkı nakaratında

Ya da bir şiir aralığında

Yalnızlığın en içli makamında

Gel demiş

Tüm esaretini parmaklarının arasından sıyırıp Korkusuzca ilk defa

Gel... Demiş

Ben nicedir sendeyim.

Olgu TAŞKIN ÇANKAYA

B’AŞKA BİR GÜN adlı şiir kitabından