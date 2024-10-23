İmkânsız aşkın yalpa vuran teknesinde bu gece
Sen bana geç kaldın diyen bir şarkı dilinde
Bir ay çıkmış tepede acıyı damıtmakta yakamozlarına
Sinesine çekilmiş bir ömrün sağrısında
Sızısında çaresizliğin
Dünleri yarının hayallerine el verse de
Düşleri deniz mavisinin öpüşlerinde
Ne zaman güneş doğar yüreğinin bam teline
Sessizce tınlasa da pınarlarından tuzlu suları gözlerinin
Elbet gelecek sırası gerçek sevdanın ruhunun en gizli dünyasına
Mecburiyetin hain emellerine yenik düşmüş kaderi
Hoyrat zamanın karşı konulmaz yasaklarına
kapı açmakta sınırları
‘Asla’ların olurları alınmış
‘Ne olursa olsun artık’ların yamacına varılmış
Suskun gözlerin feri aşka uyanmış
Uyanmış da bir yol aramış elleri bağlı,
dilleri dağlı ayazlardan.
Sona bir sevda bırakmış
Bir bakışta
Bir akışta
Belki bir şarkı nakaratında
Ya da bir şiir aralığında
Yalnızlığın en içli makamında
Gel demiş
Tüm esaretini parmaklarının arasından sıyırıp Korkusuzca ilk defa
Gel... Demiş
Ben nicedir sendeyim.
Olgu TAŞKIN ÇANKAYA
B’AŞKA BİR GÜN adlı şiir kitabından