Mersin Yenişehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşimi, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında gerçekleştirildi. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanırken, Başkan Özyiğit akıllı şehirleşme ve dijital ikiz uygulamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Abdullah Özyiğit akıllı şehir çalışmaları konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Türkiye genelinde iki belediyeyi örnek gösterdiğini belirterek, bunlardan birinin Yenişehir Belediyesi olduğunu söyledi. Bakanlığın, Yenişehir’in hayata geçirdiği dijital ikiz üzerindeki simülasyon çalışmalarını dikkatle incelediğini aktaran Başkan Özyiğit, “Bakanlık yetkilileri bu konuda bizimle çalışmak istediklerini ifade ediyorlar. Bu, ortaya koyduğumuz vizyonun ve doğru yönde attığımız adımların bir göstergesi” dedi.

Konuşmasında yasaların çağın gereklerine göre değişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özyiğit, “Arkadaşlar bu bir vizyon meselesi, hayata bakış meselesi. Yasaların da buna uygun olarak gelişmesi gerekir. Sürekli çağın gereklerine göre düzenleme yapılmalı. Biz bazen bir işlem yapmak istiyoruz ama mevcut yasa buna engel oluyor. O zaman teklif vermek, çaba göstermek, yasa değişiklikleri için girişim yapmak durumundayız. Yeşil bina konusunda örnek olduk, bunu başardık. Dijital ikizi de bu anlayışla oluşturduk. Bir dönem önceki meclis üyelerimiz hatırlar; o günlerde ‘AR-GE Müdürlüğü ne yapar başkanım?’ deniliyordu. İşte Ar-Ge bunu yapar. Dijital ikizi oluşturur. Dijital ikiz üzerinden ölçümleme yaparsın; bir yere ağaç dikerken türünü belirleyebilirsin, bir yalıtım malzemesinin yeterliliğini görebilirsin, bir binanın konumunu, yüksekliğini ya da çevresel etkisini ölçebilirsin. Eğer yaparsan oluyor, yapmazsan kimsenin aklına gelmiyor.” ifadelerini kullandı.

Başkan Özyiğit, görevin sorumluluğunu hatırlatarak şunları dile getirdi: “Bir kardeşim bana ‘Başkanım niye bu kadar uğraşıyorsun?’ diyor. Biz uğraşmazsak kim uğraşacak? Göreve gelmişsin, bir sorumluluğun var. En ince ayrıntısına kadar uğraşacağız, mücadele edeceğiz. Daha çevreci, daha yaşanabilir bir kenti oluşturmak için çalışacağız. Toroslar’ın, Mezitli’nin, Erdemli’nin, Anamur’un öncelikleri çok farklı olabilir. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum, ya da biz en akıllıyız demiyorum. Ama Yenişehir’de bir şey gerçekleşmeden diğer ilçelerde gerçekleşmez. Onun için burayı vizyon kent yapacağız.”

Yenişehir’in vizyon kent olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Özyiğit, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu vizyon kent olma özelliğimiz kimsenin dikkatinden kaçmıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, ‘Akıllı kent ve sürdürülebilirlik konusunda yaptığınız çalışmaları gönderin’ dediğinde yaptığın işin dikkat çektiğini görebiliyorsun. İnsanlar gelip inceliyor. Eğitim konusunda da aynı şekilde; erken çocukluk eğitimi üzerine yapılan uluslararası çalıştaya davet edilen tek belediye Yenişehir Belediyesi oldu. Bu bizim için çok kıymetli. Ben emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En doğrusunu yapmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.”