Mersin Devlet Opera ve Balesi, sanatseverleri unutulmaz bir klasikle buluşturmaya hazırlanıyor. Shakespeare’in zamansız hikâyesi, Prokofiev’in büyüleyici besteleriyle birleşerek sahnede yeniden hayat buluyor. Dünya bale repertuvarının en seçkin eserleri arasında yer alan “Romeo ve Juliet”, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de Mersin Opera Sahnesi’nde perde açacak.

Dünyanın en çok sahnelenen klasik balelerinden biri olan eser, bu kez MDOB’un usta sanatçılarının yorumuyla izleyici karşısına çıkacak. Tüm gösterimlerinde biletleri günler öncesinden tükenen yapıtın orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas üstlenirken, koreografi Nugzar Magalashvili ve Medeia Magalashvili imzası taşıyor. Libretto Medeia Magalashvili’ye ait eseri sahneye Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir koyuyor.

Gösterinin büyüleyici atmosferini tamamlayan dekor tasarımı Savaş Camgöz, kostüm tasarımı Anna Kalatozishvili, ışık tasarımı ise Tarı Deniz tarafından hazırlandı.

Sanatseverler, bu görkemli gecenin biletlerini opera gişesinden ya da www.biletinial.com adresinden temin edebilecek.