Eskişehir’de polis ekiplerinin 4 bin 773 şahsı kontrol ettiği çalışmalar sonucunda aranması bulunan 13 şahıs yakalanırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, 31 Aralık 2024 ila 6 Ocak 2025 tarihleri arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 4 bin 773 şahıs ve 50 araca kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulamalar sonucunda; 1 şahsın mala zarar verme suçundan 6 yıl 30 gün, 1 şahsın hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, 1 şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, 1 şahsın birden fazla kişi ile tehdit suçundan 2 yıl 6 ay, 1 şahsın hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu, 8 şahsın çeşitli suçlardan arandığı ve 8 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Ayrıca; 7,68 gr bonzai, 1,60 gr metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirilirken, 2 aracın haciz yakalamalı olduğu belirlendi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kız öğrenci yurtlarının çevresinde yaptığı uygulamalarda, bin 193 şahıs ve 367 araca kimlik sorgusu yapıldı.