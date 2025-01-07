Sinop’un Mertoğlu köyüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından terk edilen 3 köpek, açlık ve ölümle savaşıyor.

Köpeklerin oradaki varlığını fark ederek beslemeye çalışan hayvan severler, o köpeklerin Mertoğlu köyünde terk edilmesine tepki göstererek, yardım çağrısında bulundu. 2 yavru ve 1 anne köpek ekipler tarafından kurtarılmayı bekliyor.

Hayvansever Havva Aksu, aç kalan köpekleri elinden geldiği kadar beslemeye çalıştığını belirterek, “Buraya bırakılan köpek sayısı 3. Bir anne ve 2 yavru köpek. Burada aç kalmışlar. Köpekler burada hasta, aynı zamanda da çok açlar. Bu konuda yetkililerden, yardım istiyoruz. Bu köpekleri buradan alıp, hayatlarını devam ettirebilmeleri için kurtarmamız gerekiyor” dedi.