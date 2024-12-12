Bir mazinin en güzel yanısın. Ne olmuş düşmüşse saçlara aklar. Biraz da kırışmışsa göz kenarları.

Yıllar sonra buldum seni. Boş ver saçı başı. Bakışlar aynı.

Sen benim hep gençliğimsin.

Seni ilk gördüğüm an gibi…

Ne olmuş biraz kilo aldıysak, şu midede uçuşan kelebeklere

bak sen yıllara inat.

Kırklı yaşların en güzel ergenliği…

Hatırlar mısın, şiir yazmıştım sana.

Kâğıdı daha veremeden

öğretmen yakalamıştı sınıfta.

İkimizi de kaldırmıştı

ayağa.

Nasıl kızarmıştı yanaklarımız, ne utanmıştık.

Mahcubiyetimizden bakamamıştık yüzümüze.

Mezun olunca kaybettik izimizi.

İşte hayat yeniden

karşılaştırdı bizi.

Şiirde ne yazdığımı unutsam da unutmadım o mahcup

gözleri, titreyen elleri. Eskiden öyleydi.

Yan yana dursak

da, sessizlik anlatırdı her şeyi.

Olgun yaşımızın delikanlısıyız şimdi. Derin bir iç çekip

dalsak da maziye, sessizliğimiz anlatıyor yine yaşamak

istediğimiz günleri.

Belli mi olur, bir gün belki…

B’AŞKA BİR GÜN adlı Şiir Kitabından.