Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Merkez ile 11 İlçede 980 Personel ve 268 iş makinesi ile sahada kar mesaisini sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından hazırlıklarını tamamlayan ve Malatya merkez ile 11 ilçede hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde kapanan yolları açıyor. An itibari ile ekipler il genelinde 384 mahallede kar kürüme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

980 PERSONEL VE 268 İŞ MAKİNESİ SAHADA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediyeleri ile birlikte koordineli çalıştıklarını söyledi. Başkan Er, “Şehrimizi etkisi altına alan kar yağışının getireceği olumsuzlukları önlemek için 980 personel ve 268 iş makinesi ile sahadayız. Malatya merkez ile 11 ilçemizin tamamında ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde 719 mahallemizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreçte tedbirli olmalarını, araçlarında kış lastiği ve zincir olmayanların trafiğe çıkmamalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yolculuk yapmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu Tek Adımda Çözüm Merkezi (TAÇ) 444 51 44 ve 112 Acil Çağrı Merkezi telefon numaralarına bildirebilirler” dedi.