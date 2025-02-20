Lojistik sektörü, yıllık 100 milyar doların üzerindeki cirosuyla Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlarken, dijitalleşme bu büyümede giderek daha belirleyici bir rol oynuyor.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle pandemi döneminde dünya genelinde hızla büyüyen lojistik sektörü, Türkiye’de de ekonomiye önemli katkılar sunan bir faaliyet alanı olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'de en çok gelecek vadeden ikinci sektör olan lojistikte, dijitalleşme ve teknoloji bu büyümeye yön veren en kritik unsurlar arasında ön planda olurken, yıllık 100 milyar dolarlık ciroyu aşan Türkiye lojistik sektöründe teknoloji yatırımları, operasyonel verimlilik ve maliyet optimizasyonunda önemli avantajlar sağlıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, REKABET GÜCÜNÜ DE ARTIRIYOR

Lojistik sektöründe dijitalleşmenin yalnızca operasyonel süreçleri iyileştirmekle kalmayıp, küresel rekabet avantajı sağladığını belirten Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, "Büyük veri ve otomasyon çözümleri, sürdürülebilir ve akıllı lojistik anlayışının sektörde yaygınlaşmasını sağlıyor. Biz de teknolojiyi iş süreçlerimizin merkezine alarak, 2024 yılında birçok entegrasyon faaliyeti gerçekleştirdik. Günlük entegrasyon katmanlarımıza yaklaşık 300 bin kayıt aktarılıyor ve networkümüzde 1500’den fazla aktif cihaz bulunuyor. 2025’te de büyük veriyle operasyonel verimlilik üretmeye devam edeceğiz. Dijitalleşmeye ilişkin yenilikleri takip ederek süreçlerimize adapte etmeyi, verimli ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi işlerimizin merkezine alıyoruz" diye konuştu.

Teknoloji kullanımının lojistik operasyonlardaki hayati önemine değinen Akça; lojistik sektörünün teknolojik yeniliklerin hızla adapte edilebilmesi açısından büyük bir avantaja sahip olduğunu söyledi. Teknoloji ile birlikte büyük veri analitiği ve yapay zeka destekli sistemler sayesinde rotalar optimize edilirken, yakıt tüketimi azaltılıyor ve lojistik süreçlerdeki gecikmeler minimize edilmesine de olanak sağlanıyor.