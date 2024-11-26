Gece mavisinde yankılandı sözleri 

Uzaktan uzağa selam etti hayalleri 

Bir bir parladı gözlerinde yıldızlar 

Sözüne öz ruhuna anlam kattı tebessümleri

 “Belki” diye başlayan cümleler 

Hücum etti ay karası bakışlarına 

Yine kaçacaktı uykular bir akşamda daha 

Nasipten öteye geçilmez ya 

Şükran’larını sundu buluşturan yazgıya 

Limon çiçekleri kokuyordu sözcükleri 

Kasımın soğuğuna inat Isıtıyordu düşlerini güz güneşi Yüreğinden umudu ve elinden kalemi düşmüyordu Bozulmasın diye bu anın büyüsü 

Yazdıklarını sıkı sıkı saklıyordu 

Bir “an” daha şiirle buluşuyor 

Bir dize daha besteye dönüşüyordu 

Beklenmedik anda gelen misafire

 “hoş geldin” diyordu cümleler 

Sararan yapraklar ve kızıl günbatımında 

Tam da kasım ortasında 

“Hoş geldin.” 

 B’aşka Bir Gün / 87