Gece mavisinde yankılandı sözleri

Uzaktan uzağa selam etti hayalleri

Bir bir parladı gözlerinde yıldızlar

Sözüne öz ruhuna anlam kattı tebessümleri

“Belki” diye başlayan cümleler

Hücum etti ay karası bakışlarına

Yine kaçacaktı uykular bir akşamda daha

Nasipten öteye geçilmez ya

Şükran’larını sundu buluşturan yazgıya

Limon çiçekleri kokuyordu sözcükleri

Kasımın soğuğuna inat Isıtıyordu düşlerini güz güneşi Yüreğinden umudu ve elinden kalemi düşmüyordu Bozulmasın diye bu anın büyüsü

Yazdıklarını sıkı sıkı saklıyordu

Bir “an” daha şiirle buluşuyor

Bir dize daha besteye dönüşüyordu

Beklenmedik anda gelen misafire

“hoş geldin” diyordu cümleler

Sararan yapraklar ve kızıl günbatımında

Tam da kasım ortasında

“Hoş geldin.”

B’aşka Bir Gün / 87