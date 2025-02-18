Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Anadolu Kültür Derneği ve Çember Sivil İnsiyatif Derneği iş birliği ile "Kadınların Objektifinden Mahalle" isimli kısa film gösterimi ve söyleşi düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi kadınları her alanda desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Anadolu Kültür ile Çember Sivil İnsiyatif Derneği iş birliğiyle "Kadınların Objektifinden Mahalle" isimli kısa film gösterimi ve söyleşi düzenlenecek. Emek Mahallesi sakini kadınların kolektif üretimle hazırladığı ve mahallelerini kendi gözlerinden anlattığı kısa film gösterimi ve söyleşi etkinliği 19 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleşecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri düzenlenecek etkinliğe tüm Eskişehirlileri davet etti.