Bolu’da 8’incisi düzenlenen Defender Mengen Çukur Yayla Kış Festivali’nde off-road tutkunları unutamayacakları bir gün geçirdi.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta kar yağışı etkili oldu. Özellikle Mengen bölgesinde kar kalınlığı yer yer 20

santimetreye kadar ulaştı. Defender Mengen Çukur Yayla Kış Festivali kapsamında düzenlenen off-road etkinliğine 40 araç katıldı. Karla kaplı zorlu parkurda ilerlemeye çalışan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Adrenalin ve heyecanın dorukta olduğu etkinlikte off-road tutkunları, doğanın zorlu şartlarına rağmen unutulmaz bir gün geçirdi. Festival boyunca katılımcılar kar manzarasının keyfini çıkardı.